Logo
Large banner

Stotine tuže državu: "Preminuli su prije nego što su dočekali isplatu..."

Izvor:

Dnevnik.hr

14.01.2026

17:56

Komentari:

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Na stotine tužbi stigle su na upravne sudove zbog inkluzivnog dodatka. Uglavnom je riječ o pitanjima nasljedstva zbog neisplaćenih dodataka osoba koje su preminule prije nego što su dočekale isplatu, odnosno država nije u zakonskom roku donijela rješenje.

Na zagrebački sud stiglo je 226 tužbi, a kako su poručili, oglednim sporom obuhvatili su slučajeve obustave postupka nakon smrti stranke.

Развод

Ljubav i seks

Zašto je baš januar ''mjesec razvoda''?

"Ne mogu predvidjeti što će sudovi reći. Ne želim to komentarisati jer je bilo svakakvih situacija gd‌je su ljudi prijavljivali članove porodica koji su bili u visokoj dobi, nepokretni, imali 90 godina... jer su čuli da je sad novi zakon pa će dobiti pravo. To će sudovi rješavati", poručio je premijer Hrvatske Andrej Plenković, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi:

tužbe

Andrej Plenković

dodatak

isplata

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

Ljubav i seks

Zašto je baš januar ''mjesec razvoda''?

1 h

0
Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

Srbija

Gađali Anu Bekutu grudvama: Policija hitno reagovala, više uhapšenih

1 h

1
Убједљив пораз Партизана у Турској

Fudbal

Ubjedljiv poraz Partizana u Turskoj

2 h

0
Туча у Сарајеву

Hronika

Tuča u sarajevskom naselju, intervenisala policija

2 h

0

Više iz rubrike

Грађани у страху: Људи са узнемирујућим маскама улазили у дворишта

Region

Građani u strahu: Ljudi sa uznemirujućim maskama ulazili u dvorišta

4 h

0
Држављани БиХ масовно купују станове у Макарској, квадрат и до 8.000 евра

Region

Državljani BiH masovno kupuju stanove u Makarskoj, kvadrat i do 8.000 evra

5 h

0
Пале тешке ријечи: Пленковић назвао Милановића папком

Region

Pale teške riječi: Plenković nazvao Milanovića papkom

6 h

0
Отац Мате Римца мора у затвор

Region

Otac Mate Rimca mora u zatvor

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Ćute, sjede i primaju platu - tako je pojedinim narodnim poslanicima

19

34

Ovu stvar izvadite iz novčanika: Privlači bijedu i siromaštvo

19

23

Više cijene participacije u Srpskoj

19

20

Hoće li poslanici podržati oporezivanje igara na sreću?

19

17

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner