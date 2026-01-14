Stotine tuže državu: "Preminuli su prije nego što su dočekali isplatu..."

Na stotine tužbi stigle su na upravne sudove zbog inkluzivnog dodatka. Uglavnom je riječ o pitanjima nasljedstva zbog neisplaćenih dodataka osoba koje su preminule prije nego što su dočekale isplatu, odnosno država nije u zakonskom roku donijela rješenje.

Na zagrebački sud stiglo je 226 tužbi, a kako su poručili, oglednim sporom obuhvatili su slučajeve obustave postupka nakon smrti stranke.

"Ne mogu predvidjeti što će sudovi reći. Ne želim to komentarisati jer je bilo svakakvih situacija gd‌je su ljudi prijavljivali članove porodica koji su bili u visokoj dobi, nepokretni, imali 90 godina... jer su čuli da je sad novi zakon pa će dobiti pravo. To će sudovi rješavati", poručio je premijer Hrvatske Andrej Plenković, prenosi Dnevnik.hr.