Otac Mate Rimca mora u zatvor

Županijski sud u Velikoj Gorici potvrdio je za Indeks (Index) da je rješenjem sudije izvršenja od 8. januara odbijena molba za dalje odgađanje izvršenja kazne zatvora Ivanu Rimcu, ocu Mate Rimca.

Sudija izvršenja donio je rješenje nakon što je pribavio izvještaj Zatvorske bolnice. Ivan Rimac treba da se javi na izdržavanje kazne zatvora u Centar za dijagnostiku u Zagrebu 26. januara.

Podsjetimo, Županijski sud u Splitu je u junu 2024. godine, kao sud drugog stepena, potvrdio prvostepenu presudu Opštinskog suda u Požegi, prema kojoj je Ivan Rimac zbog dvije zloupotrebe povjerenja u privrednom poslovanju osuđen na tri godine bezuslovnog zatvora i obavezu plaćanja 663,61 evro paušalnih troškova.

Dogovarao poslove na kojima je Slavonija DI izgubila novac

Suđeno mu je zbog izvlačenja novca iz Slavonije DI, kompanije iz Slavonskog Broda koja se bavila preradom drveta. Optužnica je podignuta još u julu 2013. godine, a nepravosnažna presuda donesena je 24. oktobra 2023.

Proglašen je krivim jer je 2002. godine u kompaniji Slavonija DI, u kojoj je bio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, više puta dogovarao poslove zbog kojih je Slavonija DI gubila novac, koji je potom prebacivan u kompaniju Rim i Zov.

Riječ je o firmi koju je Rimac osnovao sa sada pokojnim Jerkom Zovakom. Vlasništvo su dijelili napola, a kako je sam Rimac izjavio na sudu u Požegi, povezao ih je bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Ciljana prodaja zemljišta ispod cijene

Rimac je 14. oktobra 2002. godine prodao 15.208 kvadratnih metara zemljišta kompanije Slavonija DI svojoj firmi za 529.842 evra (3.992.100 kuna). Samo dva dana kasnije, njegov partner u kompaniji Rim i Zov prodao je to isto zemljište kompaniji Alastor za 948.670 evra (7.147.760 kuna).

U presudi se navodi da je Rimac ciljano prodao zemljište ispod cijene jer je znao da je njegov partner već dogovorio dalju prodaju. Na taj način je Slavonija DI izgubila, a kompanija Rim i Zov ostvarila dobit od 418.828 evra (3.155.660 kuna).

Samo osam dana kasnije, Rimac je na isti način prodao još jedno zemljište kompanije Slavonija DI. Dana 24. oktobra svojoj firmi Rim i Zov prodao je 22.868 kvadratnih metara zemljišta za 796.715 evra (6.002.850 kuna), iako je znao da Slavonija DI d.o.o. tu nekretninu može direktno prodati kompaniji S Immorent Lizing Alfa (S Immorent Leasing Alpha) po cijeni od 84,36 evra po kvadratnom metru.

To se ubrzo i dogodilo. Kompanija S Immorent Lizing Alfa kupila je 29. novembra 2002. godine zemljište za 1.929.144 evra (14.316.330 kuna). Tom transakcijom Rim i Zov je ostvario dobit, dok je Slavonija DI pretrpjela gubitak od 1.103.388 evra (8.313.480 kuna).

Rušenje stare fabrike

Krajem 2003. godine Rimac je, kako bi novac iz Slavonije DI prebacio u svoju firmu, dogovorio da Rim i Zov sruši staru fabriku Slavonije DI u Slavonskom Brodu za 939.146 evra (7.076.000 kuna).

Prije sklapanja tog ugovora, Rimčev partner je sa direktorom kompanije Amantes dogovorio rušenje fabrike po cijeni od 15 evra po kvadratnom metru. Kompanija Rim i Zov tako je rušenje fabrike platila 410.599 evra (3.093.659 kuna).

Slavonija DI je, zbog odluke Ivana Rimca, rušenje fabrike platila 433.235 evra (3.264.213 kuna) više nego što je taj posao realno vrijedio. Ta razlika ostala je kompaniji Rim i Zov.