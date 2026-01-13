Logo
Opasan zatvorenik pobjegao sa infektivnog odjeljenja

Опасан затвореник побјегао са инфективног одјељења
Altin Ndoči, zatvorenik visokog rizika u Albaniji, pobjegao je sa odjeljenja za infektivne bolesti u bolnici u Draču, gdje je bio poslat na liječenje.

Kako prenosi Top Čenal, Ndoči se prvobitno sukobio sa policajcima koji su ga pratili, od kojih je jednog udario pesnicom.

Onda je iskoristio trenutak i brzo napustio bolnicu.

Ndoci je osumnjičen da je pobjegao u bijelom Audiju, vozilu koje je čekalo na parkingu bolnice. Državna policija je već postavila kontrolne punktove i pokrenula potragu za njegovim hapšenjem.

Navodno je 39-godišnjak optužen za četiri ubistva.

Već se pojavilo nekoliko slika na kojima se vidi Ndoči kako bježi.

