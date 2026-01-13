Širom Srpske večeras se dočekuje pravoslavna Nova godina

Nova godina po julijanskom kalendaru večeras se dočekuje širom Srpske - na trgovima i u ugostiteljskim objektima. U ponoć će u pravoslavnim hramovima biti služen moleban.

Banjalučane će u Novu godinu uvesti jedan od najpoznatijih srpskih i svjetskih muzičara, Slobodan Trkulja i Balkanopolis.

Tako će ljubitelji etno zvuka i jedinstvenog spoja tradicionalne i moderne muzike imati priliku da uživaju u prepoznatljivom stilu ovog izuzetnog umjetnika i njegovog benda Balkanopolis.

Uz Trkulju, učesnici programa dočeka pravoslavne Nove godine u Banjaluci su još etno-grupa Dar i mladi pjevač iz Banjaluke Danilo Milosavljević.

Bogat program obilježavanja pravoslavne Nove godine 13. januara počinje od 21. čas na lokaciji u tzv. Parkiću, odnosno šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja.

Doček Pravoslavne Nove godine biće upriličen večeras i u Istočnom Novom Sarajevu na Trgu Republike Srbije od 21 čas uz bend Istureno odjeljenje i Slađanu Mandić.

U Novom Gradu nastupiće pjevačica narodne muzike Rada Manojlović i pjevač Rade Lacković. U Hramu Svetih apostola Petra i Pavla biće služen moleban.

Na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića u Bijeljini Milan Vasić, umjetnik kojeg publika prepoznaje po toplini, iskrenosti i neposrednosti.

U Derventi koncert Slađe Alegro, nastup di – džeja Segija, sadržaji za najmlađe i neizostavni vatromet u ponoć.

U Višegradu, Guslarsko društvo "Rade Jamina" organizuje 19. Srpsko sijelo uz učešće izvornih pjevačkih grupa i guslara. Grupa "Legende"u Brčkom na platou ispred Spomenika srpskim braniocima.

U Pelagićevu doček pravoslavne Nove godine na Trgu 9. januar uz "Amadeus bend". U Doboju, Ćana, počinje u 22 i 40 časova.

Pravoslavna Nova godina se proslavlja 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Sjevernoj Makedoniji, kao i u pravoslavnim dijelovima Hrvatske.