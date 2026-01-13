U kojim gradovima Srpske se organizuje doček pravoslavne Nove godine?

Nova godina po julijanskom kalendaru večeras će biti dočekana širom Srpske - na trgovima i u ugostiteljskim objektima. U ponoć će u pravoslavnim hramovima biti služen moleban.

Banjalučane će u Novu godinu uvesti jedan od najpoznatijih srpskih i svjetskih muzičara, Slobodan Trkulja i Balkanopolis.

Koncert će biti održan na šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja.

Doček Pravoslavne Nove godine biće upriličen večeras i u Istočnom Novom Sarajevu.

Sve se dešava na Trgu Republike Srbije od 21 čas uz bend Istureno odjeljenje i Slađanu Mandić.

U ugostiteljskim objektima u opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo i na Jahorini biće organizovan novogodišnji doček, uz muziku uživo.

U Novom Gradu nastupiće pjevačica narodne muzike Rada Manojlović i pjevač Rade Lacković.

U Hramu Svetih apostola Petra i Pavla biće služen moleban.

U Doboju će večeras biti dočekana pravoslavna Nova godina na otvorenom, u Parku narodnih heroja.

Građani Doboja novogodišnju noć provešće uz koncert pjevačice Stanojke Mitrović - Ćane, koji počinje u 22.40 časova.

U 22.30 časova na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića u Bijeljini nastupaće Milan Vasić, umjetnik kojeg publika prepoznaje po toplini, iskrenosti i neposrednosti.

Iako poznat kao glumac, on već godinama sa velikom ljubavlju njeguje i muziku, kroz koju dijeli emocije, uspomene i radost sa publikom.

Doček pravoslavne Nove godine na gradskom trgu, koji je u Derventi već tradicionalan, i ove godine pratiće bogat program, i to koncert Slađe Alegro, nastup di – džej Segija, sadržaji za najmlađe i neizostavni vatromet u ponoć.

Povodom pravoslavne Nove godine, u Višegradu, Guslarsko društvo "Rade Jamina" organizuje 19. Srpsko sijelo uz učešće izvornih pjevačkih grupa i guslara.

Kulturno-umjetnička društva /KUD/ "Ilićka", "Krepšić" i "Ražljevo", te popularna grupa "Legende" nastupiće večeras u Brčkom na dočeku pravoslavne Nove godine na platou ispred Spomenika srpskim braniocima.

U Pelagićevu će biti organizovan doček pravoslavne Nove godine na Trgu 9. januar uz "Amadeus bend".

Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić rekao je da će nastup ovog benda početi u 22.00 časa.

Pravoslavna Nova godina se proslavlja 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, BiH, Sjevernoj Makedoniji, kao i u pravoslavnim dijelovima Hrvatske, a tog datuma je 1. januar po julijanskom kalendaru.