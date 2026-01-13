Banjaluka u kratkim rukavima, dok je Gacko pod ledom

Izvor:
ATV
13.01.2026
13:38
U Banjaluci vrtoglavih 13 stepeni, dok Gacko sunce još uvijek nije ugledalo.
Pored Gacka, jedan stepen ispod nule je i na Sokocu, dok temperatura u Rudu i Čemernu iznosi 0 stepeni Celzijusovih.
Najbliži Banjaluci su Rudnik sa 10 stepeni, tu su i Srbac, Bijeljina i Mrkonjić Grad gdje je u 13 časova zabilježeno 9 stepeni, navodi RHMZ.
Pored navedenih temperatura moguća je i kiša u pojedinim krajevima.
