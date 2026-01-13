Banjaluka u kratkim rukavima, dok je Gacko pod ledom

U Banjaluci vrtoglavih 13 stepeni, dok Gacko sunce još uvijek nije ugledalo.

Pored Gacka, jedan stepen ispod nule je i na Sokocu, dok temperatura u Rudu i Čemernu iznosi 0 stepeni Celzijusovih.

Najbliži Banjaluci su Rudnik sa 10 stepeni, tu su i Srbac, Bijeljina i Mrkonjić Grad gdje je u 13 časova zabilježeno 9 stepeni, navodi RHMZ.

Pored navedenih temperatura moguća je i kiša u pojedinim krajevima.