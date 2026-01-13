Odgođeno otvaranje mosta u Česmi, ovo je razlog

Snijeg koji je padao prethodnih dana usporio je izgradnju pristupnih puteva za most u Česmi u Banjaluci, zbog čega je otvaranje mosta planirano za 20. ili 21. januar odgođeno.

Kako je potvrđeno za "Nezavisne novine" iz Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske", za završetak radova potrebno im je oko 15 radnih dana, a s prvim radovima nakon padavina su započeli u utorak, 13. januara.

- Plan je bio da se do 21. januara završe svi radovi, ali, nažalost, vremenski uslovi nam nisu dozvolili. Nastavak radova uz maksimalno angažovanje materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta planiramo za sredinu ove sedmice, tako da i završetak radova možemo očekivati u narednih nekoliko dana - istakli su iz "Puteva Srpske".

Oni su za "Nezavisne novine" objasnili i šta je do sada urađeno, a šta će tek biti kada se radovi nastave.

- Radovi na desnoj obali, od mosta preko rijeke Vrbas do Ulice Petra Velikog u naselju Česma su u potpunosti završeni, dakle završeni su radovi na postavljanju ivičnjaka, nasipanju i ugradnji tampona, te izgrađeni su završni slojevi asfalta BNS 22 debljine osam cm i AB 16 debljine pet cm, kao i asfaltni sloj na pješačkim stazama - naveli su iz "Puteva", dodajući da je na desnoj obali ostalo samo da se uradi saobraćajna signalizacija, s tim da će se ona raditi kad budu završeni svi građevinski radovi na lijevoj obali.

S druge strane, radovi na lijevoj obali od mosta preko rijeke Vrbas pa do spoja sa Ulicom braće Pišteljića su u zastoju.

- U zastoju su zbog pogoršanja vremenskih uslova i djelimično zbog neusklađenosti projektne dokumentacije dostavljene od strane Grada Banjaluka. Trenutno su završeni temelji potpornog zida do 'Vitaminke' i čim vremenske prilike dozvole nastaviće se sa izradom potpornog zida, kako bi se omogućila ugradnja nasipa, čime bi se stvorili preduslovi za izradu ivičnjaka i završnu ugradnju asfaltnih slojeva - istakli su oni.

Podsjećamo, 20. novembra 2025. godine objavljeno je da će izgradnju pristupnih puteva do mosta u Česmi preuzeti Vlada Republike Srpske, odnosno "Putevi Republike Srpske", te je tada rečeno da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, most biti otvoren u januaru.

Zatim je 4. decembra prošle godine Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, rekao je da je Odluka o završetku radova i pristupnih saobraćajnica usvojena na sjednici Vlade tog dana.

Stevanović je podsjetio da je obaveza izgradnje pristupnih puteva ka mostu bila na Gradu Banjaluka.

- U skladu sa posjetom gradilištu mosta u Česmi i sa obećanjem da će posao preuzeti „Putevi“ jer Grad nije u stanju da to uradi sam, 'Putevi' su dobili nalog da taj posao završe. Rok je 20. januar ukoliko ne bude nekih velikih vremenskih neprilika - naveo je tada Stevanović.

Most u Česmi je dug 175 metara i vrijedan oko 6,6 miliona maraka.