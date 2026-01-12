U Banjaluci i večeras vrlo nezdrav vazduh

U Visokom, Sarajevu, Banjaluci i Kaknju vazduh je večeras vrlo nezdrav, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju, jer je povećana vjerovatnoća za negativne posljedice po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 18.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Visokom 248, Sarajevu 217, Banjaluci 211, a Kaknju 207.

Vazduh je nezdrav u Vogošći čiji je indeks kvaliteta 194, Tuzli 189, Ilijašu 181, Prijedoru 174, Doboju 170, Brodu 165, Zenici 164 i Hadžićima 160.

U Maglaju, Travniku i Živinicama vazduh je nezdrav za osjetljive grupe.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.