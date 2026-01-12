Zeljković: Gradska uprava da ispuni zahtjeve poljoprivrednika

O brizi Gradske uprave Banjaluka prema poljoprivrednicima najbolje govori činjenica da je tokom mandata aktuelne gradske administracije zabilježen jedan masovni protest, kao i više najava protesta banjalučkih poljoprivrednika, kaže Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada.

- Razlozi nezadovoljstva su brojni, od neisplaćenih subvencija, preko nerealizovanih amandmana na budžet i smanjenih izdvajanja za poljoprivredu u odnosu na prethodne godine, do duga od dva miliona KM po osnovu podsticaja. Zato je, u najmanju ruku licemjerna izjava Bojana Kresojevića da "podrška poljoprivrednicima nije politika, već obaveza", imajući u vidu da je upravo u periodu njegovog obavljanja funkcije menadžera grada Banjaluka nezadovoljstvo poljoprivrednika kulminiralo - istakao je Zeljković.

Gradovi i opštine Savić odbrusio Kresojeviću: Prvo isplatite stare dugove poljoprivrednicima!

Prije bilo kakvih izjava i pokušaja prebacivanja odgovornosti, kaže da je neophodno počistiti u sopstvenom dvorištu, ispuniti opravdane zahtjeve banjalučkih poljoprivrednika, a tek potom govoriti o obavezama i odgovornosti prema ovom sektoru šire.