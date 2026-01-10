Logo
Nova zimska atrakcija kod Banjaluke: Otvara se Ski park Manjača

RTRS

10.01.2026

10:24

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Nova zimska priča nadomak Banjaluke, Ski park Manjača, biće otvoren sutra u 10 časova.

Na Manjači se decenijama čekalo da počnu da se realizuju sportsko-rekreativni sadržaji, a Miroslav Mišković poručuje da Ski park Manjača predstavlja početak jedne nove ere.

"Locirali smo se na jezero Manjača i u okviru Turističko rekreativnog centra Manjača, koji je počeo sa radom 2020. godine, osposobili aktivnosti za ljetni turizam. Ovo je nastavak tog projekta, a Ski park Manjača predstavlja početak nove ere. Cilj je da tokom cijele godine na Manjači postoje različite aktivnosti", rekao je Mišković.

Ističe da je u pitanju trenažni centar naziva Ski park, te da je riječ o stazi dužine 110 metara sa ski liftom i sopstvenim sistemom za osnježavanje.

"Obezbijedili smo i mašinu za pripremu staze koja ima dodatak za nordijsko skijanje, a uspjeli smo da uredimo i stazu oko jezera, čime smo dobili i tu mogućnost", dodaje Mišković.

Ističe da je ideja za ovakav projekat postojala duže vrijeme, te da se sada ukazala prilika.

"Cilj ovog projekta je da omogućimo kvalitetnu školu skijanja i da mladi nauče pravilno da skijaju u svom gradu. Staza je idealna, a cilj je – kako često kažemo u šali – da d‌jeca ne idu na more da bi naučila da skijaju, već da to nauče u Banjaluci. Nakon toga mogu da skijaju širom Evrope", istakao je Mišković.

Dodaje da je za sve posjetioce obezbijeđen i ski-rental koji je neophodan za ovakav projekat.

"Nismo nikome konkurencija – mi smo ski-kamp koji pruža osnovu. Svi ostali će imati koristi od ovoga, jer će dobiti kandidate koji već znaju da skijaju. Mi smo odskočna daska za sve ostale. S obzirom na vremenske prilike, sistem za osnježavanje bio je neophodan, a blizina jezera omogućava da sezona traje duže", rekao je Mišković.

Dodaje da je za sutra planirano puštanje u rad ski-lifta, te da je Manjača jedna od rijetkih mikro-lokacija u svijetu gd‌je je ljeti moguće skijanje na vodi, a zimi klasično skijanje.

"Imamo dva oblika skijanja i mi kažemo da kod nas skije ne ostaju u magacinu – samo se mijenja podloga", poručio je Mišković.

Ukazao je i na važnost jezera na Manjači te podsjetio da je ovo jezero bogato i ribljim fondom, te da se na njemu održavaju razna takmičenja u pecanju, što naravno govori i o kvalitetu vode. Dodaje da se na ovom lokalitetu nalazi i hotel koji će servisirati ovu lokaciju, a u pripremi je i klizalište koje će biti najveće prirodno klizalište u regionu.

"Važno je napomenuti da će projekat Manjača 365 uključivati i adrenalinski park za d‌jecu. To će biti finalni projekat – park za sva četiri godišnja doba. Sutra, od 10 časova, biće zvanično otvaranje. Nadamo se da kiša neće previše narušiti stazu. Na raspolaganju je i ugostiteljski objekat sa pogledom na stazu. Sutra je besplatan ski-pas i pozivamo sve građane da nam se pridruže", zaključio je Mišković.

