Poskupljuju javni vrtići u Banjaluci: Radnicima veće plate za 20 odsto

Izvor:

ATV

20.02.2026

14:52

Поскупљују јавни вртићи у Бањалуци: Радницима веће плате за 20 одсто
Foto: ATV

Roditelji djece u javnim vrtićima u Banjaluci, po svemu sudeći, platiće povećanje plata radnicima u ovim ustanovama.

Naime, cijena boravka u javnim vrtićima u Banjaluci biće povećana na 210 maraka, sa sadašnjih 165.

Ta razlika biće iskorištena za povećanje plata zaposlenih.

Radnici banjalučkih predškolskih ustanova će dobiti plate veće za 20 odsto, pri čemu će to uvećanje biti obračunato već na januarskoj plati.

Na ovaj način izbjegnut je najavljeni štrajk.

Ovo poskupljenje dogovoreno je na sastanku predstavnika radnika predškolskih ustanova i odbornika u banjalučkoj Skupštini.

Zaključeno je da će povećanje cijene boravka u vrtićima u potpunosti biti usmjereno na rast plata, čime je postignut dogovor prihvatljiv za sve strane i osigurano nesmetano funkcionisanje predškolskih ustanova.

Šef Kluba odbornika Dragan Lukač izjavio je da je nakon sastanka postignuto rješenje kako bi se izbjegao štrajk u vrtićima.

"Prioritet nam je da ne dođe do štrajka u vrtićima. Više od 2.500 roditelja svakodnevno vodi djecu u vrtiće i u ponedjeljak ne bi imali gdje da ih ostave. Ovo je jedino rješenje za situaciju koja je nastala još prošle godine, a smatramo da nije realno da se cijena nije mijenjala toliki niz godina", kazao je Lukač.

On je dodao da predloženo rješenje ne bi trebalo da predstavlja veliki udar na kućni budžet roditelja, uprkos rastu cijena.

"Prijedlog je bio da cijena iznosi 250 KM, što nismo prihvatili. Dogovoreno je povećanje koje će jednim dijelom pokriti rast plata radnicima, dok će ostatak gradonačelnik obezbijediti iz budžeta, kako bi plate bile povećane za 20 odsto. Radnici bi već danas trebalo da dobiju plate na svojim računima", naveo je Lukač.

Banjaluka

poskupljenje

