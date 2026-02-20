Logo
Zahtjev vaspitača jasan - januarsku platu isplatiti u potpunosti

SRNA

20.02.2026

10:46

0
Захтјев васпитача јасан - јануарску плату исплатити у потпуности
Foto: ATV

Predsjednik Sindikalne organizacije banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Slađana Mišić obratila se odbornicima Skupštine grada Banjaluka, ističući da je zahtjev zaposlenih jasan - da se januarska plata isplati u potpunosti, u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Mišićeva je rekla da se tokom jučerašnjeg dana u Skupštini grada stalno govorilo o sindikatu Centra iako njegovi predstavnici nisu bili prisutni.

Ona je naglasila da januarska plata zaposlenima u Centru nije isplaćena iako je budžet grada usvojen.

"Ova situacija direktno utiče na našu egzistenciju. Ono što je potpisano nije ispoštovano. Sredinom decembra grad je iznenada raskinuo sporazum i prekinuo dogovor koji je imao sa nama. Naš zahtjev je jasan da se januarska plata isplati u potpunosti, u skladu sa Kolektivnim ugovorom", navela je Mišićeva.

Полиција-Борик-хапшење

Hronika

Mercedesom "pokosio" pješaka

Ona je rekla da je sindikat prinuđen da krene u štrajk kako bi zaštitio prava radnika.

"Moje pitanje je da li ovom gradu zaista trebaju radnici i da li ovom gradu treba ova ustanova?", poručila je Mišićeva i dodala da su članovi sindikalne uprave i ona do kraja vanredne skupštine otvoreni za pitanja i saradnju.

Štrajk

Slađana Mišić

vaspitač

