Zahtjev vaspitača jasan - januarsku platu isplatiti u potpunosti

Predsjednik Sindikalne organizacije banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Slađana Mišić obratila se odbornicima Skupštine grada Banjaluka, ističući da je zahtjev zaposlenih jasan - da se januarska plata isplati u potpunosti, u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Mišićeva je rekla da se tokom jučerašnjeg dana u Skupštini grada stalno govorilo o sindikatu Centra iako njegovi predstavnici nisu bili prisutni.

Ona je naglasila da januarska plata zaposlenima u Centru nije isplaćena iako je budžet grada usvojen.

"Ova situacija direktno utiče na našu egzistenciju. Ono što je potpisano nije ispoštovano. Sredinom decembra grad je iznenada raskinuo sporazum i prekinuo dogovor koji je imao sa nama. Naš zahtjev je jasan da se januarska plata isplati u potpunosti, u skladu sa Kolektivnim ugovorom", navela je Mišićeva.

Ona je rekla da je sindikat prinuđen da krene u štrajk kako bi zaštitio prava radnika.

"Moje pitanje je da li ovom gradu zaista trebaju radnici i da li ovom gradu treba ova ustanova?", poručila je Mišićeva i dodala da su članovi sindikalne uprave i ona do kraja vanredne skupštine otvoreni za pitanja i saradnju.