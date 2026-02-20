Logo
Large banner

Ovo su simptomi ALS-a, bolesti poslije koje je preminuo Erik Dejn

Izvor:

Agencije

20.02.2026

10:39

Komentari:

0
Преминуо Ерик Дејн
Foto: Screenshot / YouTube

Svijet filma oprašta se od Erika Dejna, najpoznatijeg po ulozi doktora Marka Slouna u seriji "Uvod u anatomiju", kao i Kala Džejkobsa u seriji "Euforija".

Glumac je preminuo u 53. godini, poslije duge i hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Borba sa neizlječivom bolešću

"Sa teškim srcem saopštavamo da je Erik Dejn preminuo u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Posljednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, posvećenom suprugom i dvjema voljenim kćerkama, Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog svijeta", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Beba

Svijet

Uhapšena čedomorka i saučesnici: Ubila bebu i bacila je pored smeća

Glumac je o svojoj bolesti javno govorio 2025. godine. Od tada se aktivno zalagao za podizanje svijesti o ALS-u i podršku istraživanjima ove neizlječive bolesti. Erik Dejn se sa velikom odlučnošću borio za poboljšanje položaja svih koji se suočavaju sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom.

"Erik je obožavao svoje fanove i zauvijek je bio zahvalan na ogromnoj podršci i ljubavi koju je dobijao. Mnogo će nam nedostajati i uvijek ćemo ga se sjećati s ljubavlju", poručili su njegovi najbliži.

Šta je ALS - amiotrofična lateralna skleroza?

O svojoj dijagnozi javno je govorio u aprilu prošle godine. U junu, tokom prvog televizijskog intervjua, otkrio je da je prvi simptom bio "slabost desne ruke".

svadba mlada mladenci

Zanimljivosti

Skandal na svadbi: Svekrva preotela mladoženju usred plesa, mlada u suzama

ALS je progresivna neurodegenerativna bolest koja dovodi do postepenog propadanja mišića, a za sada ne postoji efikasan lijek.

"Želim da provodim vrijeme sa porodicom i, ako budem mogao, još malo da radim. Ne smatram da je ovo kraj moje priče. U dubini srca osjećam da ovo još nije moj kraj", rekao je.

Glas oboljelih od ALS-a

Erik Dejn bio je snažno posvećen podršci osobama oboljelim od ALS-a i istraživanjima neurodegenerativnih bolesti. U oktobru prošle godine, zajedno sa organizacijom "I AM ALS", otputovao je u Vašington kako bi se založio za povećanje finansiranja istraživanja.

илу-рупа-02112025

Gradovi i opštine

Prijedor: Načelnik kažnjen jer nije zakrpio rupu na putu

Organizacija je istakla da je bio "nepokolebljivi zagovornik, divan čovjek i pravi lider pokreta u borbi protiv ALS-a".

"Erik je svoju popularnost koristio ne zbog slave, već radi djelovanja", navodi se u saopštenju.

Simptomi ALS-a

Prema klinici "Klivlend", simptomi amiotrofične lateralne skleroze uključuju:

  • slabost mišića (ruke, noge i vrat)
  • grčeve u mišićima
  • trzanje mišića u šakama, stopalima, ramenima i/ili jeziku
  • ukočenost mišića
  • poteškoće u govoru (nerazgovjetan govor, otežano izgovaranje riječi)
  • pojačano lučenje pljuvačke
  • nevoljne emocionalne reakcije (poput smijeha ili plača)
  • umor
  • otežano gutanje (disfagija)

Rani simptomi obično podrazumijevaju slabost ili ukočenost mišića u rukama i nogama, kao i probleme sa govorom i gutanjem.

Zbog toga svakodnevne aktivnosti, poput pisanja ili jela, mogu da postanu otežane. Vremenom se simptomi najčešće šire na cijelo tijelo. Brzina napredovanja bolesti razlikuje se od osobe do osobe.

Kako simptomi postaju izraženiji, može doći do otežanog disanja, stajanja ili hodanja. Moguć je i značajan gubitak tjelesne težine.

Obratite se svom ljekaru ako primijetite pogoršanje simptoma, a hitnu medicinsku pomoć potražite ukoliko imate poteškoće sa disanjem.

Podijeli:

Tagovi :

ALS

Erik Dejn

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Медији: Мелина измислила да се удаје како би пркосила Џиновићу

Scena

Mediji: Melina izmislila da se udaje kako bi prkosila Džinoviću

2 h

0
Син Снежане Ђуришић напушта земљу?

Scena

Sin Snežane Đurišić napušta zemlju?

3 h

0
Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Scena

Baki Prasetu ukrali stvari iz zapaljenog auta: Pokupili su sve kao šakali

4 h

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Zbog ove cifre je teško pretučen sin Snežane Đurišić

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

22

Nestala dva ribolovca: U toku potraga

12

21

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

12

21

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

12

15

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

12

11

Vozači pozvani na oprez: Od ponedjeljka aktivnosti na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner