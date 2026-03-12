Logo
Kuzmić: Mađarska nastavlja da ulaže u modernizaciju poljoprivrede u Srpskoj

ATV

12.03.2026

19:08

Анђелка Кузмић
Mađarska nastavlja da ulaže u modernizaciju poljoprivrede u Republici Srpskoj i ta saradnja daje vidljive rezultate, rekla je Srni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.

Ona je navela da će poljoprivrednici i prerađivači u Srpskoj od sutra pa u narednih mjesec dana moći da se prijave na javni poziv za dodjelu poljoprivredne mehanizacije koji sufinansira Vlada Mađarske, uz bespovratna sredstva koja pokrivaju do 70 odsto vrijednosti investicije.

"Domaći poljoprivrednici i prerađivači moći će da nabave novu mehanizaciju, opremu i alat i na taj način unaprijede svoju proizvodnju", navela je Kuzmićeva i dodala da Srpska nastavlja da ulaže u modernizaciju poljoprivrede i jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača.

Ona je istakla da je posebno značajno što je podrška dostupna širokom krugu korisnika, a iznosi od 2.500 do 25.000 evra po projektu, te omogućava ulaganja i manjim gazdinstvima i prerađivačima.

- Ovo je još jedan konkretan primjer saradnje Republike Srpske i Mađarske koja daje vidljive rezultate i doprinosi razvoju poljoprivrede, uvođenju savremenih tehnologija i stvaranju boljih uslova za rad naših proizvođača - poručila je Kuzmićeva.

Anđelka Kuzmić

Mađarska

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

