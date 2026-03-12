Vlada Srpske usvojila Odluku o određivanju marže na naftu i naftne derivate

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici Odluku o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

"Ovom odlukom utvrđuje se postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na teritoriji Republike Srpske određivanjem maksimalnih iznosa marži koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata", saopšteno je iz Vlade.

Republika Srpska Puhovac: Trgovci da podnesu dio tereta, ići ćemo sa još strožijim maržama!

Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje se maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,06 KM po litri derivata, koja se obračunava na nabavnu cijenu naftnog derivata.

Trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje se maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM po litri derivata, koja se obračunava na nabavnu cijenu naftnog derivata.

Društvo Određeni maksimalni iznosi marži na namirnice

Predlaganje i donošenje Odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata zasniva se na potrebi obezbjeđivanja uredne snabdjevenosti tržišta naftnim derivatima, kao i na sprečavanju nerealnog utvrđivanja njihovih cijena.

"Ove mjere usmjerene su na zaštitu ekonomskih interesa i životnog standarda stanovništva, imajući u vidu da svaki rast cijena naftnih derivata direktno prouzrokuje povećanje cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda.

Predloženom odlukom preciznije se uređuje način formiranja cijena naftnih derivata, budući da su u praksi postojale brojne nejasnoće u vezi sa navedenim pitanjem", navode iz Vlade.