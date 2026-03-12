Logo
Cijena nafte ponovo skočila, prelazi "psihološku granicu"

12.03.2026

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Cijene nafte su preko noći ponovo skočile preko 100 dolara po barelu, tri dana nakon što su dostigle četvorogodišnji maksimum, dok rat SAD i Izraela sa Iranom nastavlja da ima istorijski uticaj na globalne zalihe goriva, prenosi Si-En-En.

Do skoka je došlo uprkos tome što su se zemlje članice Međunarodne agencije za energiju usaglasile da na svetsko tržište puste rekordnih 400 miliona barela nafte.

Brent sirova nafta, globalna referentna nafta, kretala se oko 100 dolara po barelu kasno u srijedu, što je povećanje od 8,7 odsto za taj dan.

Tramp o cijenama nafte

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da očekuje da će nakon rasta, cijene nafte pasti kada se završi rat u Iranu.

Tramp je rekao da će cijene nafte biti "visoke neko vrijeme", ali da će pasti kada se sve završi, i da će čak biti niže nego prije, prenosi BBC.

"Dakle, ako budemo imali malo više cijene nafte neko vrijeme, čim se ovo završi, te cijene će pasti. Vjerujem da će biti niže nego čak i prije", kazao je Tramp.

