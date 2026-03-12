Logo
MUP Srpske poslao obavještenje građanima

ATV

12.03.2026

08:19

МУП Српске послао обавјештење грађанима
Foto: MUP RS

Na vojnom poligonu Manjača danas će biti održane terenske vježbe, a građani nemaju razloga za uznemirenost, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se 12.03.2026. godine i 13.03.2026. godine u vremenu od 07,30 do 15,30 časova na vojnom poligonu Manjača, realizovati terenske vježbe.

Navedene vježbe bi mogle privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navode iz MUP-a.

Vježbe organizuje Centar za obuku za pripadnike Uprave za policijsko obrazovanje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

MUP Republike Srpske

vježba

Manjača

