MUP Srpske poslao obavještenje građanima

12.03.2026
08:19
Na vojnom poligonu Manjača danas će biti održane terenske vježbe, a građani nemaju razloga za uznemirenost, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se 12.03.2026. godine i 13.03.2026. godine u vremenu od 07,30 do 15,30 časova na vojnom poligonu Manjača, realizovati terenske vježbe.
Navedene vježbe bi mogle privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navode iz MUP-a.
Vježbe organizuje Centar za obuku za pripadnike Uprave za policijsko obrazovanje.
