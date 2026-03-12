Logo
Large banner

MUP se oglasio o pogibiji brata Darka Lazića

Izvor:

Telegraf

12.03.2026

09:04

Komentari:

0
Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића
Foto: Screenshot

Juče je direktnom sudaru putničkog vozila i motocikla, život je izgubio tridesetdvogodišnji Dragan Lazić, rođeni brat popularnog folk pjevača Darka Lazića.

Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, nesreća se dogodila juče oko 17 časova.

"Osumnjičeni V. K. (62) iz Šapca upravljao je vozilom marke "sitroen". Prilikom pokušaja da sa glavnog puta skrene na sporedni, on je, kako se osnovano sumnja, presjekao put motociklisti koji je dolazio iz suprotnog smjera.Došlo je do silovitog udara, nakon čega je mladi Lazić pao sa dvotočkaša. Iako je ekipa Hitne pomoći ubrzo stigla na mjesto nesreće i započela hitan transport ka najbližoj bolnici, povrede su bile suviše teške. Mladić je preminuo u sanitetskom vozilu na putu do bolnice u Šapcu.

Vozaču određeno zadržavanje

Pripadnici MUP-a Šabac izvršili su uviđaj na licu mjesta, a saobraćaj na ovoj dionici bio je u prekidu nekoliko sati. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom vozaču „sitroena“ određeno je zadržavanje do 48 časova.

Protiv njega će biti podnijeta krivična prijava za Teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja oba vozila, kao i da li je bilo alkohola u krvi vozača automobila.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Lazić

Dragan Lazić

Poginuo brat Darka Lazića

Brat Darka Lazića

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дарко Лазић

Srbija

Prva izjava Darka Lazića nakon tragedije

13 h

0
Дарко Лазић након породичне трагедије

Srbija

Objavljen prvi snimak Darka Lazića nakon tragedije

13 h

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића

Srbija

Jedno privedeno zbog smrti brata Darka Lazića

14 h

0
Дарко Лазић с мајком

Srbija

Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

15 h

0

Više iz rubrike

Дан када је "Змија" зауставио Србију: 23 године од убиства Ђинђића

Srbija

Dan kada je "Zmija" zaustavio Srbiju: 23 godine od ubistva Đinđića

4 h

1
Дарко Лазић

Srbija

Prva izjava Darka Lazića nakon tragedije

13 h

0
Дарко Лазић након породичне трагедије

Srbija

Objavljen prvi snimak Darka Lazića nakon tragedije

13 h

0
Ивица Дачић

Srbija

Oglasio se Ivica Dačić: Nije govorio o sebi

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

11

04

Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao region: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal!

10

43

Misteriozni dron pogodio luksuzni neboder u Dubaiju: Zavladala opšta panika

10

37

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

10

36

Uhapšen dvojac iz Laktaša: Nelegalno prodavali polovna vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner