MUP se oglasio o pogibiji brata Darka Lazića

Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, nesreća se dogodila juče oko 17 časova.

"Osumnjičeni V. K. (62) iz Šapca upravljao je vozilom marke "sitroen". Prilikom pokušaja da sa glavnog puta skrene na sporedni, on je, kako se osnovano sumnja, presjekao put motociklisti koji je dolazio iz suprotnog smjera.Došlo je do silovitog udara, nakon čega je mladi Lazić pao sa dvotočkaša. Iako je ekipa Hitne pomoći ubrzo stigla na mjesto nesreće i započela hitan transport ka najbližoj bolnici, povrede su bile suviše teške. Mladić je preminuo u sanitetskom vozilu na putu do bolnice u Šapcu.

Vozaču određeno zadržavanje

Pripadnici MUP-a Šabac izvršili su uviđaj na licu mjesta, a saobraćaj na ovoj dionici bio je u prekidu nekoliko sati. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom vozaču „sitroena“ određeno je zadržavanje do 48 časova.

Protiv njega će biti podnijeta krivična prijava za Teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja oba vozila, kao i da li je bilo alkohola u krvi vozača automobila.