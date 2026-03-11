Logo
Jedno privedeno zbog smrti brata Darka Lazića

ATV

11.03.2026

20:51

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића
V. K. (62), vozač "citroena" u koji se motorom zakucao Dragan Lazić, priveden je na saslušanje.

"Telegraf.rs" je objavio fotografije ispred Doma zdravlja u Vladimircima odakle je V. K. policijskim kolima odvezen dalje.

Дарко Лазић с мајком

Srbija

Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

Kako saznaje ovaj portal, njemu je prethodno izvađena krv, kako procedura i nalaže.

U "citroenu" je bila i suvozač M. K. (60) koja je hitno prebačena u bolnicu u Šapcu.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V. K. (62), vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulijevo na sporedni put.

Дарко и Драган Лазић

Srbija

Strašno: Evo koliko godina je imao stradali brat Darka Lazića

On je presjekao put vozaču motocikla "Suzuki", njemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smjera Valjeva ka Šapcu.

Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

Poginuo brat Darka Lazića

Brat Darka Lazića

Darko Lazić

Dragan Lazić

