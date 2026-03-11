Jedno privedeno zbog smrti brata Darka Lazića

V. K. (62), vozač "citroena" u koji se motorom zakucao Dragan Lazić, priveden je na saslušanje.

"Telegraf.rs" je objavio fotografije ispred Doma zdravlja u Vladimircima odakle je V. K. policijskim kolima odvezen dalje.

Kako saznaje ovaj portal, njemu je prethodno izvađena krv, kako procedura i nalaže.

U "citroenu" je bila i suvozač M. K. (60) koja je hitno prebačena u bolnicu u Šapcu.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V. K. (62), vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulijevo na sporedni put.

On je presjekao put vozaču motocikla "Suzuki", njemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smjera Valjeva ka Šapcu.

Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.