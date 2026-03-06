Mirjana Pajković na saslušanju u policiji: Isplivali novi snimci?!

Podgorički policajci saslušavaju bivšu funkcionerku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjanu Pajković, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

Pojavila se tri nova snimka

Prema istim navodnim informacijama, ona je pozvana nakon što su se, od juče, pojavila tri eksplicitna snimka.

Na jednom od njih, navodno, Pajkovićeva je sa odbjeglim Nikolom Drecunom.

Za Drecunom je raspisana međunarodna potjernica, zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.

(Vijesti)