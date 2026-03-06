Logo
Mirjana Pajković na saslušanju u policiji: Isplivali novi snimci?!

Autor:

ATV

06.03.2026

21:57

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Foto: Instagram

Podgorički policajci saslušavaju bivšu funkcionerku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjanu Pajković, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

Pojavila se tri nova snimka

Prema istim navodnim informacijama, ona je pozvana nakon što su se, od juče, pojavila tri eksplicitna snimka.

Мирјана Пајковић-30082025

Region

Šok tvrdnje: Novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković snimljeni u Vladi?

Na jednom od njih, navodno, Pajkovićeva je sa odbjeglim Nikolom Drecunom.

Мирјана Пајковић

Republika Srpska

Samo za odrasle: Pojavili se novi snimci Mirjane Pajković

Za Drecunom je raspisana međunarodna potjernica, zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.

(Vijesti)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

