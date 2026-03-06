Mirjana Pajković na saslušanju u policiji: Isplivali novi snimci?!

Autor:ATV
06.03.2026
21:57
Komentari:0
Podgorički policajci saslušavaju bivšu funkcionerku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjanu Pajković, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.
Prema istim navodnim informacijama, ona je pozvana nakon što su se, od juče, pojavila tri eksplicitna snimka.
Region
Šok tvrdnje: Novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković snimljeni u Vladi?
Na jednom od njih, navodno, Pajkovićeva je sa odbjeglim Nikolom Drecunom.
Republika Srpska
Samo za odrasle: Pojavili se novi snimci Mirjane Pajković
Za Drecunom je raspisana međunarodna potjernica, zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.
(Vijesti)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
1 sedm0
Region
1 sedm1
Region
1 sedm1
Region
1 mj0
Najnovije
Najčitanije
23
06
22
58
22
46
22
35
22
31
Trenutno na programu