Predsjednik je gledao: Mirjana Pajković isprozivala Milatovića

Mirjana Pajković, bivša službenica Vlade Crne Gore čiji su se eksplicitni snimci pojavili u javnosti, objavila je na svom Instagram profilu da joj je predsjednik Jakov Milatović gledao sve storije na toj društvenoj mreži.

Pajković se našla u centru afere sa Dejanom Vukšićem, doskorašnjim direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost i bivšim savjetnikom predsjednika Crne Gore, zbog čega su oboje podnijeli ostavke na svoje funkcije.

Pajković je podnijela pet krivičnih prijava zbog osvetničke pornografije i distribuiranja eksplicitnih snimaka. Kako je rekla, nekoliko puta se obratila za pomoć i Milatoviću, ali je “ostala bez odgovora”.

“Predsjednik države je samo gledao”

Bez obzira na to, Mirjana Pajković je otkrila da Jakov Milatović prati šta ona radi na Instagramu pošto je objavila skrinšotove na kojima se vidi da je predsjednik Crne Gore ulazio u njen stori na ovoj društvenoj mreži.

Predsjednik države je samo gledao – napisala je sarkastično Pajković na Instagramu i priložila nekoliko fotografija kao dokaz.

Prokomentarisala je i tvrdnje Vukšića da mu je ukrala telefon krajem 2024. godine i da je navodno nakon toga poslala sa tog uređaja više uvredljivih fotografija i poruka licima koje on poznaje.

"Šta je to uvredljiva fotografija iz njegovog telefona, odakle mu to i ko je sve u folderu ucijenjenih? Narušen ugled i privatnost jer su bliski ljudi saznali za njegovu privatnost? Pa ja ne mogu više? Jesu li ovo priznanja ili odbrane? Tražiću psihijatrijsko vještačenje oštećenog", navela je Pajković na Instagramu, prenosi Blic.

“Tako vam je to sa nasilnicima”

Osvrnula se i na naslov na jednom od crnogorskih sajtova “Prijava protiv Pajković: Vukšiću ukrala telefon pa samoj sebi slala poruke?”

"Tako vam je to sa nasilnicima, sve je žena sama sebi uradila pa na kraju i 'sama padne niz stepenice' i ima podlive od toga i 'sama se ubije'. Radujem se saslušanju ovim povodom", poručila je Pajković.

Na slične optužbe da je ukrala Vukšiću telefon pa slala poruke postavila je pitanje.

"Ako je nacionalnu bezbjednost i predsjednika države čuvao kao svoj telefon (kako kaže) onda je krajnje vrijeme da se svi zabrinemo kome smo u ruke dali i državu i bezbjednost", upitala je Pajković.