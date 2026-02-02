Vesna Medenica nije u pritvoru: Izrečena joj samo mjera zabrane

Nekadašnjoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, nakon osuđujuće presude, umjesto pritvora u Spužu, izrečena je zabrana napuštanja Kolašina, jer Apelacioni sud još nije dobio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva na rješenje Višeg suda u Podgorici, saopštila je portparolka Apelacionog suda Crne Gore Danijela Vukčević.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić ranije je rekao da su žalbom na rješenje Višeg suda u Podgorici iz ovog tužilaštva tražili da se Medenici odredi pritvor u Spužu nakon što je osuđena na 10 godina zatvora.

Presudom od 28. januara Vesni Medenici izrečena je mjera nadzora - zabrana napuštanja Kolašina, dok je njenom sinu Milošu Medenici, određen pritvor odmah nakon što je osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora.

Međutim, Miloš Medenica nije sproveden u Spuž, jer je pobjegao na dan donošenja presude i za njim je raspisana Interpolova potjernica.

Osuđujuća presuda za Miloša Medenicu je donijeta jer je dokazano da je na čelu kriminalne grupe, koja se, osim švercom cigareta, bavila i protivzakonitim uticajem, primanjem i davanjem mita, sprečavanjem dokazivanja.