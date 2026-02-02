Trišić Babić je na sastanku sa Hlobenom

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić na današnjem sastanku u Banjaluci sa ambasadorom Slovačke u BiH Romanom Hlobenom izrazila je punu opredjeljenost institucija Srpske ka dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti.

Trišić Babić je na sastanku održanom u Banjaluci istakla da su dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i uvažavanje legitimnih interesa svih konstitutivnih naroda pretpostavka efikasnog funkcionisanja institucija na svim nivoima vlasti.

Sagovornici su ocijenili da je dosadašnja saradnja Republike Srpske i Slovačke uspješna i istakli da očekuju da će u budućnosti, kroz implementaciju postojećih i definisanje novih projekata od obostranog interesa, ona biti dodatno unapređena, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Tokom sastanka, razmijenjena su mišljenja i o ostalim aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i BiH, kao i o odnosima u svijetu koji su globalno veoma složeni.