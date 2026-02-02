Logo
Large banner

Dodik: Moj cilj je da Srbe odvojim od muslimana koji hoće hegemoniju nad njima

Izvor:

Provjereno.info

02.02.2026

06:30

Komentari:

23
Милорад Додик
Foto: ATV

Ja ne vodim ovdje ličnu bitku, ja vodim bitku za Republiku Srpsku i moj glavni politički cilj, poslije trideset godina neuspjeha Dejtonskog sporazuma, je da Srbe hrišćane odvojim od muslimana koji hoće hegemoniju nad srpskim narodom i hrišćanima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Mi smo u neprijateljskom okruženju od strane Sarajeva. To je definitivno. Ja mislim da ovdje moramo da objašnjavamo i nazivamo stvari pravim imenom. Kada je neko kroz istoriju stalno u naporu da Srbima nanese zlo, onda da je to neprijateljstvo. Kakav poziv na normalan život? Šta to njima znači?", upitao je Dodik.

Kako navodi to se pokazalo i tokom pravosudnog postupka koji je vođen protiv njega.

"Zato sam ja uzeo i povukao se korak nazad i rekao: 'Dobro, ali vidjećete Milorada Dodika kojeg nikada niste vidjeli do sada'", rekao je Dodik za portal "Provjereno.info".

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (23)
Large banner

Više iz rubrike

Кошарац: Заједно за одрживе пројекте и чист ваздух у Источном Сарајеву

Republika Srpska

Košarac: Zajedno za održive projekte i čist vazduh u Istočnom Sarajevu

1 d

7
Соња Караџић Јовичевић о случају Малић: Зашто је осуђен и ко га је осудио?

Republika Srpska

Sonja Karadžić Jovičević o slučaju Malić: Zašto je osuđen i ko ga je osudio?

1 d

13
Билбија: Вашингтон промијенио приступ, Беч остао укопан у старим позицијама

Republika Srpska

Bilbija: Vašington promijenio pristup, Beč ostao ukopan u starim pozicijama

1 d

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska garant da se zločini nad Srbima neće ponavljati

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner