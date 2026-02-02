Dodik: Moj cilj je da Srbe odvojim od muslimana koji hoće hegemoniju nad njima

Ja ne vodim ovdje ličnu bitku, ja vodim bitku za Republiku Srpsku i moj glavni politički cilj, poslije trideset godina neuspjeha Dejtonskog sporazuma, je da Srbe hrišćane odvojim od muslimana koji hoće hegemoniju nad srpskim narodom i hrišćanima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Mi smo u neprijateljskom okruženju od strane Sarajeva. To je definitivno. Ja mislim da ovdje moramo da objašnjavamo i nazivamo stvari pravim imenom. Kada je neko kroz istoriju stalno u naporu da Srbima nanese zlo, onda da je to neprijateljstvo. Kakav poziv na normalan život? Šta to njima znači?", upitao je Dodik.

Kako navodi to se pokazalo i tokom pravosudnog postupka koji je vođen protiv njega.

"Zato sam ja uzeo i povukao se korak nazad i rekao: 'Dobro, ali vidjećete Milorada Dodika kojeg nikada niste vidjeli do sada'", rekao je Dodik za portal "Provjereno.info".