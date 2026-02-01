Sonja Karadžić Jovičević o slučaju Malić: Zašto je osuđen i ko ga je osudio?

Zna li za slučaj Miodraga Malića? Zna. Zna li se zašto je osuđen i ko ga je osudio? Zna. Zna se li za glasnu tišinu, za muk koji dolazi sa ove strane? Zna.

Ovim riječima Sonja Karadžić Jovičević, kćerka prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, podsjetila je javnost na slučaj koji, kako kaže, svi znaju, ali o kojem mnogi ćute.

"Čovjek ne može biti razočaran ako prethodno nije bio očaran. Kada ništa ne očekuješ, pa to ništa i dobiješ - ne treba da te pogađa", poručila je Karadžić Jovičević u objavi na mreži Iks.

Podsjetimo, Sud BiH osudio je Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je na opozicionom mitingu u Banjaluci podigao fotografije prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, uz podignuta tri prsta.