Dodik: Ne postoji više nijedan razlog da vjerujemo u evropske integracije

01.02.2026

12:44

Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je EU propala kao zajednica i da ne postoji nijedan razlog da Republika Srpska vjeruje u evropske integracije.

"Njemački kancelar Fridrih/ Mertc kaže da treba razmisliti o tome da se pravi Evropa u dvije brzine, a to znači da ova Evropa ne postoji i da je propala. Pa zašto nas onda gurate tamo?", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je ukazao da je jedina logika da se stane i vidi koja je Evropa sa dvije ili možda šest brzina.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Značajna uloga crkve u jačanju Rusije

"Vi hoćete da nas uvučete tamo, da raspolažete našim resursima, kupite naše mlade ljude i vodite ih na istočni front. Oni tome teže, a onaj ko danas zagovara priču o evropskim integracijama, zagovara upravo to", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, mora se stati sa tim pričama.

"Evropa je propala kao zajednica i ne postoji nijedan razlog da mi vjerujemo u tako nešto", poručio je Dodik.

Milorad Dodik

