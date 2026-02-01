Dodik: Moj glavni cilj - nezavisna Republike Srpska

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je koncentracija napada na prava Republike Srpske toliko jaka da je jedini način da se Srpska spasi pravo naroda na smoopredjeljenje i samostalnost.

"Pravo naroda na samoopredjeljenje je političko, verifikovano u UN. Republika Srpska ne pravi nikakve vojne i druge pripreme za tako nešto, ali će to uraditi političkom voljom koja će biti sprovedena u trenutku kada mi i naši prijatelji smatramo da je to taj trenutak", rekao je Dodik.

On je istakao da će se tokom njegove posjete Sjedinnjenim Državama, gdje je prisustvovati molitvenom doručku, desiti dvije veoma bitne stvari za Republiku Srpsku.

"Imaćemo dva veoma važna sastanka. Zbog toga sam i odlučio da idem", istakao je Dodik.

On je dodao da je na sastancima na najvišem nivou između Amerike i Rusije riješeno mnogo aktuelnih geopolitičkih pitanja.

"Znate šta izvlačimo iz pitanja Grenlanda? Ako generalni sekretar UN kaže da Grenland ima pravo na samoopredjeljenje kako to da mi nemamo to pravo? Kakav je to kriterijum? Dosta ste nas varali sa kriterijumima, dosta ste upotrebljavali duple standarde", rekao je Dodik.

Govoreći o skidanju američkih sankcija zvaničnicima i subjektima u Srpskoj, Dodik je rekao da je tražio da sankcije budu skinute predstavnicima SDS-a.

"SDS nije htio da potpiše zahtjev za skidanje sankcija. Zato su ljudi ostali pod sankcijama", rekao je Dodik.

On je istakao da Donalda Trampa podržava još od njegovog prvog izbora na funkciju predsjednika Sjedinjenih Država i da je i to dovelo do skidanja američkih sankcija.

"Vjerujemo da je nova administracija prava Amerika", rekao je Dodik za RTRS.

Ocijenio je da je Republika Srpska danas po ponašanju strukture na vlasti jedna od najsuverenijih i najslobodnijih zemalja u regionu.

"Ključ za naše postojanje je sloboda. Važno je da se naš narod okupi oko jasnih politka Republike Srpske. Naš cilj je mirni razlaz u BiH i on će se desiti", poručio je Dodik.

"Tražiću od Rusa da se ukine misija 'Altea'"

Dodik je rekao da će ove godne instistirati od Rusa da u Savjetu bezbjednosti UN stave veto na produženje mandata misiji "Altea" u BiH i da ona bude ukinuta, jer služi samo kao prijetnja i razlog za iživljavanje muslimana.

Dodik je napomenuo da je prije godinu dana u okviru komande Eufora razmatrano da se po scenariju za predsjednika Venecuela Nikolasa Madura isto uradi i njemu, čemu se usprotivila policija Srpske.

"Ključ za naše postojanje je sloboda", poručio je Dodik za RTRS.

On je rekao da je Republika Srpska prihvatila da u Banjaluku ovih dana dođe specijalni izaslanik Velike Britanije Karen Pirs, koja je kreirala bonska ovlaštenja i time se hvalila nedavno u Americi.

"Primiće je premijer Republike Srpske Savo Minić i reći joj da je ne dočekujemo blagonaklono, da je ona neprijatelja Srba i Srpske i da ne može očekivati nikakvo razumijevanje sa naše strane. Mi ne bježimo od toga da joj to kažemo dok je opozicija tapše", dodao je Dodik.

On je istakao da će Minić upotrijebiti ono najbolje u sebi da pokaže aroganciju prema posljedicama bonskih ovlaštenja i prljave britanske politike u BiH.

Dodik je ocijenio da je BiH potpuno nemoguća i slomljena zemlja, da je već podijeljena i da je granicu utvrdio Dejtonski sporazum.

"Mi tražimo da muslimani razumiju trenutak u kojem se nalazimo, da prihvate rješanja koja nisu ponižavajuća za nas i da razgovaramo o tome. Ako se to ne desi, mi ćemo morati u našoj odbrambenoj poziciji da završimo stvar", rekao je Dodik.

On je dodao da zato traži prijatelje u svijetu u Moskvi, Izraelu, Sjedinjenim Državama, Mađarskoj.