Dodiku u Budimpešti uručeno visoko odlikovanje

Izvor:

SRNA

31.01.2026

19:30

Komentari:

5
Додику у Будимпешти уручено високо одликовање
Foto: Srna

Na Svetosavskoj akademiji u Budimpešti večeras je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku uručeno visoko odlikovanje orden "Samouprave Srba u Mađarskoj za zasluge za srpski narod" za višedecenijsku, nesebičnu pomoć i podršku srpskoj zajednici u Mađarskoj.

Dodiku je Orden uručila predsjednik Samouprave Srba u Mađarskoj Jovanka Lastić.

Zahvalivši na ovom visokom priznanju, Dodik je naglasio da je to čast za njega lično i za Republiku Srpsku.

"To je čast koju prihvatam sa ponosom, ali i obećanjem da će Republika Srpska uvijek kada je moguće pomagati svoju braću po vjeri i krvi, ma gdje živjeli", rekao je Dodik.

Dodik je zahvalio Samoupravi Srba u Mađarskoj i Eparhiji budimskoj na privilegiji da bude prvi nosilac ovog novouspostavljenog ordena za zasluge za srpski narod.

Svetosavska akademija održava se na jednom od najreprezentativnijih lokacija u Budimpešti - u palati Vigado, a prisustvuje oko 150 zvanica, uključujući i visoke zvaničnike Vlade Mađarske.

Savindan se u srpskoj zajednici u Mađarskoj obilježavao i za vrijeme komunizma, a centralni značaj dana Svetog Save vraćen je nakon promjene društvenog uređenja i osnivanja samostalnog srpskog školskog sistema u Mađarskoj.

Obilježavanje Savindana, Samouprava Srba u Mađarskoj smatra svojom najznačajnijom svečanošću.

U kneževini Srbiji 14. januara 1840. godine za školsku slavu je proglašen Savindan, praznik u spomen na velikog srpskog prosvetitelja i zaštitnika školstva Svetog Savu, oca srpske državotvornosti, prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača srpske diplomatije, književnosti, zakonodavstva, zdravstva.

Milorad Dodik

Komentari (5)
