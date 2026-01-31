Počela Svetosavska akademija u Budimpešti, prisustvuju Trišić Babić i Dodik

U Budimpešti je počela Svetosavska akademija - centralna proslava srpske zajednice u Mađarskoj kojoj prisustvuju vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

Akademija je počela intoniranjem himni Republike Srpske, Srbije i Mađarske, a organizator događaja je Samouprava Srba u Mađarskoj u saradnji sa Eparhijom budimskom.

Na Svetosavskoj akademiji, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici mađarske Vlade, kao i oko 150 drugih zvanica, među kojima i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, Dodiku će biti dodijeljeno odlikovanje - Orden "Samouprave Srba u Mađarskoj za zasluge za srpski narod" za višedecenijsku, nesebičnu pomoć i podršku srpskoj zajednici u Mađarskoj.

U kneževini Srbiji 14. januara 1840. godine za školsku slavu je proglašen Savindan, praznik u spomen na velikog srpskog prosvetitelja i zaštitnika školstva Svetog Savu, oca srpske državotvornosti, prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača srpske diplomatije, književnosti, zakonodavstva, zdravstva.

Prva proslava Svetog Save kao školskog patrona održana je 1812. godine u Zemunu, odakle se brzo proširila u svim krajevima gde žive Srbi, a himna Svetom Savi prvi put je izvedena 1839. godine u Segedinu.

Savindan se u srpskoj zajednici u Mađarskoj obilježavao i za vrijeme komunizma, a centralni značaj dana Svetog Save vraćen je nakon promjene društvenog uređenja i osnivanja samostalnog srpskog školskog sistema u Mađarskoj.

Ove godine u okviru manifestacije Sezona srpsko-mađarske kulture, zahvaljujući nesebičnoj podršci mađarske vlade, Svetosavska akademija i Svetosavski bal održaće se na jednom od najreprezentativnijih lokacija u Budimpešti - Koncertnoj dvorani Vigado.