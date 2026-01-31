Odron kod Foče: Ekspresna reakcija Puteva Republike Srpske, ekipe na terenu

Na magistralnom putu M8 na dionici Foča - Dragočava došlo je do odrona. Ekipe Puteva Republike Srpske su na terenu i očekuje se da će u što kraćem roku odron biti otklonjen.

"Došlo je do osipa kamenog materijala iz zemlje na kolovoz. Ekipe preduzeća Srbinje putevi koje održava tu dionici puta su na terenu i rade na uklanjanju i pročišćavanju puta", rekao je za ATV Stevan Batinić, nadzorni inženjer oblasti 10 u Putevima Republike Srpske

On je istakao da sa obzirom na vremenske prilike, na snježne padavine i naglo topljenje snijega praćeno kišom, česta je pojava na području Foče da dolazi do čestih odrona i klizišta.