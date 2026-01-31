Minić: Brisel napravio problem, prevoznici morali ekstremno da reaguju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su domaći prevoznici protestima na graničnim prelazima morali da pokažu Briselu da postoje i da im je ugrožena egzistencija time što im se ograničava boravak u zemljama EU.

Minić je istakao da je ovaj problem napravio Brisel zbog potrebe za vozačima u Evropi, te ocijenio da su se diplomatija i međunarodni odnose sveli na princip jačeg.

"Jači uvijek imaju mogućnost da primijene sve regule koje oni žele, ne obazirući se na ove koji su, da tako kažem, slabi", rekao je Minić novinarima u Briselu.

On je istakao da je sve vrijeme bio u kontaktu sa domaćim prevoznicima, koji su, kao i privreda pretrpjeli štetu.

"Vlada Republike Srpske je pokušala da im izađe u susret u smislu određenih akciza, registracije, putarina, te da zadrži vozače u matičnim firmama u Srpskoj", rekao je Minić.

On je ukazao da EU želi da kontroliše vozače iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i ograničava im boravak, dok se istovremeno ešaloni migranata kreću po zemljama EU.

"Zbog svega ovog sutra se može doći u situaciju da neko od vozača bude uhapšen, a čim se to desi jednom ide domino efekat i svi će prestati da rade", rekao je Minić.

On je naveo da je riječ o složenoj situaciju, te da su mu dolazile ozbiljne firme koje rade u Republici Srpskoj, čiji su poslovanje, ugovori i isporuke, dovedeni u pitanju.

"Šteta je bila ogromna i kada su naši vozači u pitanju, jer su njihovi kamioni stajali, ali nekad morate shvatiti da se ekstremnim mjerama može privući pažnja. Sve je bilo usmjereno prema Briselu i nijednog momenta se institucionalno nije odnosilo na Republiku Srpsku", rekao je Minić.

Prevoznici iz BiH obustavili su juče blokade teretnog saobraćaja na graničnim prelazima, nakon što su dobili garancije Brisela da se na vozače neće primjenjivati pravilo 90/180 dana boravka u EU.