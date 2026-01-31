Logo
Kovačević: Krnji Ustavni sud nastavio da donosi antisrpske odluke

Glas Srpske

31.01.2026

15:56

Ковачевић: Крњи Уставни суд наставио да доноси антисрпске одлуке
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je krnji Ustavni sud BiH nastavio da donosi antisrpske odluke, a posljednjom je omogućio Bošnjacima preglasavanje Srba.

"Oni smatraju da Klub Bošnjaka može da odlučuje ko će u ime Srba biti u parlamentarnim komisijama. Dovoljno je, dakle, da Bošnjaci imaju snagu da izaberu jednog delegata, nažalost, u ime Srba u Narodnoj skupštini zajedno sa opozicijom i on će biti član svih komisija i donositi sve ključne odluke mimo većinske volje srpskog naroda", rekao je Kovačević za "Glas Srpske".

To, ističe Kovačević, nije put, ali jeste poruka da Srbi moraju tražiti druge puteve.

"Klub Srba treba da odlučuje o tome koji članovi će biti u komisijama, a klubovi Bošnjaka, odnosno Hrvata ko će od njih biti i gd‌je. To je jedini pravi način, ali vidimo da im je još od Alije Izetbegovića, a nedavno i od Midhada Čauševića, njegovog partijskog kolege, kako i sami kažu, potrebno samo pet Srba u Predstavničkom domu i dva u Domu naroda i jedan, misleći na poziciju predsjednika, da brzo završe sa Srpskom", zaključio je Kovačević.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vlada će tražiti rješenje za revitalizaciju RiTE "Ugljevik"

Krnji Ustavni sud BiH na sjednici 23. januara donio je odluku da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda odlukama o imenovanju u parlamentarnim delegacijama.

O tome je odlučivao nakon što je Klub Srba stavio veto na tri odluke o imenovanju u parlamentarnim delegacijama, koje je predložio delegat Želimir Nešković, a koje nije podržala većina u Klubu Srba, odnosno SNSD.

Većina delegata u Klubu Srba je tvrdila da se komisije popunjavaju na prijedlog klubova, a ne delegata, te je stavljen veto na te odluke.

Nakon što na parlamentarnom nivou nije postignut dogovor, predmetni zahtjev je proslijeđen na odlučivanje krnjem Ustavnom sudu BiH.

Tagovi:

Radovan Kovačević

Ustavni sud BiH

