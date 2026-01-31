Vranješ: Političko Sarajevo, Šmit i opozicija žele institucionalnu krizu u Srpskoj do oktobra

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da političko Sarajevo, uz podršku dijela međunarodne zajednice, Kristijana Šmita, ali i opozicija u Republici Srpskoj, želi da produže institucionalnu krizu u Srpskoj do opštih izbora u oktobru.

"Osporavaju pobjedu Siniše Karana, koja je neupitna, kako bi produžili institucionalnu krizu, a u isto vrijeme sada žele da pokrenu apelaciju pred krnjim Ustavnim sudom i kada je riječ o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske", rekao je Vranješ.

On je napomenuo da se izborna volja na prijevremenim izborima za predsjednika Srpske osporava u mjestima u kojima je konstantno pobjeđivao SNSD.

"Uvijek su isti gradovi za njih problematični, jer tamo gube izbore. Time prave institucionalnu krizu. Republika Srpska ne može da dobije predsjednika na tim njihovim izborima", rekao je Vranješ.

On je naveo da će na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske 8. februara na 136 biračkih mjesta biti potvrđena pobjeda Siniše Karana i to sa većom razlikom.

"Stvorili su inat u ljudima, jer poništavaju izbornu volju i stoje na strani Šmita, krnjeg Ustavnog sud i Centralne izborne komisije", rekao je Vranješ za Tanjug.