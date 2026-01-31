Logo
Large banner

Vranješ: Političko Sarajevo, Šmit i opozicija žele institucionalnu krizu u Srpskoj do oktobra

Izvor:

SRNA

31.01.2026

14:45

Komentari:

3
Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра
Foto: ATV

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da političko Sarajevo, uz podršku dijela međunarodne zajednice, Kristijana Šmita, ali i opozicija u Republici Srpskoj, želi da produže institucionalnu krizu u Srpskoj do opštih izbora u oktobru.

"Osporavaju pobjedu Siniše Karana, koja je neupitna, kako bi produžili institucionalnu krizu, a u isto vrijeme sada žele da pokrenu apelaciju pred krnjim Ustavnim sudom i kada je riječ o imenovanju Ane Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske", rekao je Vranješ.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Zdravlje

Slušajte svoje tijelo: Malo ljenčarenja može da spasi srce

On je napomenuo da se izborna volja na prijevremenim izborima za predsjednika Srpske osporava u mjestima u kojima je konstantno pobjeđivao SNSD.

"Uvijek su isti gradovi za njih problematični, jer tamo gube izbore. Time prave institucionalnu krizu. Republika Srpska ne može da dobije predsjednika na tim njihovim izborima", rekao je Vranješ.

On je naveo da će na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske 8. februara na 136 biračkih mjesta biti potvrđena pobjeda Siniše Karana i to sa većom razlikom.

Требиње-29092025

Gradovi i opštine

Republika Srpska dobija "grad budućnosti"

"Stvorili su inat u ljudima, jer poništavaju izbornu volju i stoje na strani Šmita, krnjeg Ustavnog sud i Centralne izborne komisije", rekao je Vranješ za Tanjug.

Podijeli:

Tag:

Aleksandar Vranješ

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Грешке због којих коса изгледа беживотно

Savjeti

Greške zbog kojih kosa izgleda beživotno

8 h

0
Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене

Hronika

Detalji nezgode u Donjim Vijačanima: Dvije osobe povrijeđene

9 h

0
Пуповац: Нисам изненађен графитом у Загребу

Region

Pupovac: Nisam iznenađen grafitom u Zagrebu

9 h

0
Вријеме

Društvo

Sutra oblačno i hladnije

9 h

0

Više iz rubrike

Министарство послало упутства школама због загађења

Republika Srpska

Ministarstvo poslalo uputstva školama zbog zagađenja

10 h

0
Ђокић: Подршка Владе за проблеме грађана уз рударска поља

Republika Srpska

Đokić: Podrška Vlade za probleme građana uz rudarska polja

10 h

5
Потписан уговор о преносу концесије са "Комсара" на РиТе "Угљевик"

Republika Srpska

Potpisan ugovor o prenosu koncesije sa "Komsara" na RiTe "Ugljevik"

10 h

2
Кошарац: Нервоза опозиције најбољи доказ да захваљујући политикама Додика Српска иде напријед

Republika Srpska

Košarac: Nervoza opozicije najbolji dokaz da zahvaljujući politikama Dodika Srpska ide naprijed

10 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner