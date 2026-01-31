Košarac: Nervoza opozicije najbolji dokaz da zahvaljujući politikama Dodika Srpska ide naprijed

Izvor:
SRNA
31.01.2026
12:52
Komentari:11
Opozicija u Republici Srpskoj pokazuje svu svoju nemoć, frustraciju i očaj time što pokušava da nipodaštava diplomatske uspjehe predsjednika Milorada Dodika i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, istakao je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.
Košarac je u izjavi naglasio da dok rukovodstvo Srpske ostvaruje kontakte sa najvažnijim međunarodnim zvaničnicima i gradi poziciju Republike Srpske i srpskog naroda na globalnoj sceni, opoziciji jedino ostaje da se hvali sastancima sa nelegitimnim Kristijanom Šmitom i to smatraju svojim najvećim diplomatskim dostignućem.
Košarac je istakao da to jasno pokazuje koliki su izdajnici, ali i koliko su politički beznačajni i izolovani.
Niko ih ne poziva, niko ih ne želi vidjeti, naveo je on u izjavi za Srnu, jer nemaju šta da ponude osim destruktivnih poruka i pokušaja da ospore ono što je za Srpsku od vitalnog značaja.
- Oni su politički očajnici koji ne mogu da podnesu činjenici da politikama Milorada Dodika i Republike Srpska svakodnevno bilježi uspjehe, što se naš glas čuje i uvažava, dok opozicija ostaje na marginama, bez ikakvog uticaja i bez ikakve vizije - istakao je Košarac.
Umjesto da podrže ono što je dobro za Srpsku, dodao je, opozicija se bavi sitnim podmetanjima i pokušajem da umanje značaj ozbiljnih diplomatskih rezultata.
Košarac je naglasio da se njihova politika svodi na to da budu megafoni Sarajeva i nelegitimnog Šmita.
- Srpski narod jasno vidi da je to put u dalji političku propast i beznačajnost - ukazao je Košarac.
On je ocijenio da je opozicija sama sebe svela na statističku grešku u političkom životu Republike Srpske, a njihova nervoza je najbolji dokaz da zahvaljujući politikama Milorada Dodika, Republika Srpska ide naprijed.
