Popularni folker sve što ima prepisao supruzi

Folker Šerif Konjević tokom svoje muzičke karijere stekao je veliko bogatstvo, a kako je otkrio sve što ima prepisao je supruzi.

On danas poseduje luksuznu vilu na Ilidži zahvaljujući dugogodišnjem radu i ulaganjima.

"Ja sam ovo časno zaradio i za ovo sam se cijelog života borio. Ja sam čovjek domaćin, volim da mi je lijepo, čisto i prijatno. Puno radim i onda dom mora da mi bude takav", priznao je on u jednoj emisiji.

Pjevač je tada govorio i o svojoj prvoj nekretnini. Kako je otkrio u tome mu je pomogla jedna njegova pjesma.

"Zaradio sam mnogo novca zbog pjesme 'Bijela vjenčanica' koja je prodata u oko 850 hiljada tiraža. To je meni bilo neshvatljivo. Ali eto, kroz taj uspjeh sam dobio i finansije pa kupio stan i auto", istakao je Šerif u emisiji.

Inače, on je jednom prilikom pričao da dane s visokim ljetnim temperaturama najradije provodi u dvorištu, u kom ima i ogroman bazen, a nedavno je izgradio i SPA zonu. Cijela vila je u mermeru, a u dvorištu se nalazi i ljetnikovac sa fontanom.

Pjevač je ranije progovorio i o tome da je sve što je imao prepisao ženi.

"Ja svoju ženu volim najviše na svijetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvijek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Ona je to zaslužila", rekao je Šerif, prenosi Telegraf.