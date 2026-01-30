Slavna pjevačica golim grudima zapalila internet

Pjevačica koja je osvajala hitovima u ranim dvijehiljaditim godinama, Kristina Agilera, još jednom je dokazala da zna kako da pomjeri granice glamura.

Pjevačica se tokom boravka u Parizu pojavila u izdanju koje je više ličilo na umjetnički performans nego na klasičnu modnu kombinaciju - raskošni dijamanti bili su u prvom planu, dok je sa stajligom podigla "prašinu" na mrežama.

Luksuz koji ostavlja bez daha

Agilera (45) pozirala je sa impresivnom Čopard ogrlici u kombinaciji sa raskošnom crnom suknjom od tila. Ostatak stajlinga namerno je izostavljen, čime je sav fokus preusmjeren na nakit. Ova spektakularna ogrlica ukrašena je sa više od 50 karata dijamanata, dok centralni žuti kamen, radiant kroja, ima preko 20 karata, prenosi portal "Ona".

Stajling potpisuje poznati stilista Kris Horan, koji je kombinaciju upotpunio elegantnim Čopard minđušama od dijamanata u kružnom obliku.

Uz fotografije objavljene na Instagramu, Kristina je kratko poručila: "Nortern lajts, Parisian najts", a komentari oduševljenih fanova nizali su se brzinom svjetlosti.

U grad mode bez mode?

Pjevačica se u Parizu nije našla samo zbog mode. Nastupila je na humanitarnom događaju koji ima za cilj prikupljanje sredstava za djecu i tinejdžere u francuskim bolnicama. Na istom koncertu publici su se predstavili i ASAP Roki, kao i popularna K-pop grupa Strej Kids, a cijeli spektakl biće emitovan na francuskoj televiziji.

Ali, uvijek kada neka zvijezda istupi sa ovakvim kontroverznim fotografijama, mišljenja će se razlikovati. Na mreži "Iks" neki navode da je ovo "neumjesno", a drugi navode da "želi svim silama da izgleda mlađe".

Naravno, tu je i druga strana koja tvrdi da pjevačica nikada srećnije nije izgledala i da je dugo nisu vidjeli na ovakvom nivou samopouzdanja, ali i da izgleda vrlo zavodljivo i ženstveno.

Na snimcima sa nastupa koje su fanovi podijelili na društvenim mrežama vidi se da je Agilera tokom večeri nosila istu dijamantsku ogrlicu, ali u kombinaciji sa bodijem i svjetlucavim pojasom.

Dugogodišnja saradnja

Ovaj modni trenutak dolazi ubrzo nakon što je Kristina sarađivala sa luksuznom švajcarskom kućom Čopard na svom prazničnom TV specijalu "Kristina Agilera: Krisms in Paris", emitovanom krajem decembra. Specijal je obilježio 25 godina od izlaska njenog albuma "Maj Kajnd of Krisms".

Tokom emisije, pjevačica je nosila niz raskošnih komada nakita, među kojima su se izdvajali dijamantsko-smaragdni čoker i bogate viseće minđuše.