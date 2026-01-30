"Nemoj da me blamiraš" Melina napravila haos u butiku, vjerenik je ovim potezom raspametio

Kako ekskluzivno saznajemo od izvora s lica mjesta, bivša supruga Harisa Džinovića je poslije nekoliko dana od skandala u "Ermesovom" butiku u Monte Karlu uspjela da dođe do željene tašne.

Do tog cilja joj je svojim vezama pomogao niko drugi do njen bogati vjerenik.

Međusobno čašćavanje

- Melina nije mogla da se pomiri s činjenicom da ne može da dođe do svoje "ermes" tašnice. Odmah se požalila svom vjereniku i objasnila šta joj se desilo u butiku. Tražila je od njega da potegne sve svoje veze kako bi mogla da kupi torbu. On joj je obećao da će uraditi sve što je u njegovoj moći i da ne treba da se nervira. Poslije nekoliko dana su, ruku podruku, zajedno otišli u butik. Njen partner je tada ljubazno zamolio zaposlene da pozovu menadžera kako bi on porazgovarao s njim. Melina je sve vreme ćutala i nije se mešala, ali nije joj bilo nimalo prijatno zbog svega. Kad je shvatio kako stvari funkcionišu, zatražio je da mu pokažu najskuplje stvari u butiku - priča izvor Kurira.

Zaposleni su donijeli skupoceni nakit. Odmah je pikirao jednu dijamantsku narukvicu. Stavio ju je na ruku Melini, koju je to raspametilo. Bez puno premišljanja, rekao im je da je uzimaju i odmah su ovu kupovinu zaveli pod njegov profil i ime. Kako je potrošio ogromnu svotu novca, pitao je menadžera da li postoji šansa da mu ponude "birkin 25". Poslije nekoliko minuta konsultacija donijeli su mu taj model u crnoj boji. Kad ju je vidjela, Melina samo što nije vrisnula od uzbuđenja. Više se obradovala njoj nego narukvici, koja je pet puta skuplja. Odmah je pazario i tašnu, ali tada je Melina opet izgubila živce. Odjednom je promijenila raspoloženje i povisila ton na menadžera - navodi Kurirov izvor, pa dodaje:

- Počela je da govori kako su ispali veoma nekorektni prema njoj. Njenom partneru je bilo baš neprijatno. Uhvatio ju je za ruku i smirivao da ne pravi scene. Rekao joj je da su rešili problem i da nema potrebe da blamira i sebe i njega kad je sve gotovo. Uspješnu kupovinu su proslavili ručkom u obližnjem luksuznom restoranu. Sutradan se Melina sama vratila u butik i partneru kupila novčanik u znak zahvalnosti što joj je obezbijedio toliko željenu tašnu. Od tada se ne odvaja od nje. Novčanik košta oko 1.000 evra, a samo tašna oko 10.000, pa vi računajte - uz osmijeh je zaključio Kurirov sagovornik.

Tokom prethodnih dana smo u više navrata pokušali da dobijemo komentar od Galićeve, ali nije nam odgovarala na pozive i poruke.

Vikala na prodavce

Drama u butiku "Ermesa", jednog od najprestižnijih svjetskih brendova, nastala je jer tamo važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koje je Galićeva prošle godine uveliko premašila. Njoj su tada zaposleni objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke". Melina je tada toliko počela da viče na prodavačicu da je ostalim klijentima bilo neprijatno. Insistirala je da joj, bez obzira na kvote, prodaju tašnu, a zatim je tražila da joj dovedu i menadžera.

Čim se on pojavio, počela je da viče i na njega da ne želi nikakva objašnjenja. Pitala ga je da li zna ko je ona i koliko je novca ostavila kod njih u buticima, i da samo želi da kupi novu tašnu kao poklon sebi za Novu godinu. Ta agonija je trajala dobrih 15 minuta. Na kraju, kad je shvatila da ništa ne pomaže, besno je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika - zaključio je Kurirov sagovornik.