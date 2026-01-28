Logo
Neviđeni blam u studiju: ''Jagnje je mladunče bika, teletina se dobija od jarca''

Izvor:

Mondo.rs

28.01.2026

20:51

Амиџи шоу
Foto: YouTube/Screenshot/Zadruga

Učesnici rijalitija Aneli Ahmić, Maja Marinković i Uroš Stanić pošteno su se sinoć izblamirali odgovarajući u emisiji Amidži šou o životinjama.

Zbog njihovih odgovora smijali su se svi u studiju, a mnogi ističu da se izjave skandalozne i da pomenuti učesnici ne znaju osnovne stvari.

Лука Дончић-10092025

Košarka

Koje su želje Luke Dončića?

"Nabroj tri domaće životinje koje su uz to i ptice", glasilo je prvo pitanje, a tačan odgovor dala je Maja.

"Kokoška, patka, guska", rekla je ona, a Aneli je nasmijala sve u studiju.

"Galeb, kanarinac", kao iz topa je odgovorila Ahmićeva.

"Od koje životinje se dobija teletina? Od jarca, teleta ili ovce?", glasilo je sljedeće pitanje.

Болница

Zdravlje

Sve više tinejdžera dobija moždani udar, brojni smrtni slučajevi: Sumnja se da je razlog ovaj napitak

"Od jarca! Jarac kad pravi teletu bebu dobije malo jagnje", objašnjavala je Aneli, dok se voditelj valjao od smijeha, kao što se može i vidjeti na snimku.

"Kako se zove mladunče konja i kobile?", glasilo je pitanje na koje je Aneli odgovorila:"Poni", a kada su je pitali kojih je životinja mladunče jagnje, rekla je:

"Ovce i bika", odgovorila je Aneli.

Amidži šou

Aneli Ahmić

