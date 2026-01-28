Neviđeni blam u studiju: ''Jagnje je mladunče bika, teletina se dobija od jarca''

Učesnici rijalitija Aneli Ahmić, Maja Marinković i Uroš Stanić pošteno su se sinoć izblamirali odgovarajući u emisiji Amidži šou o životinjama.

Zbog njihovih odgovora smijali su se svi u studiju, a mnogi ističu da se izjave skandalozne i da pomenuti učesnici ne znaju osnovne stvari.

"Nabroj tri domaće životinje koje su uz to i ptice", glasilo je prvo pitanje, a tačan odgovor dala je Maja.

"Kokoška, patka, guska", rekla je ona, a Aneli je nasmijala sve u studiju.

"Galeb, kanarinac", kao iz topa je odgovorila Ahmićeva.

"Od koje životinje se dobija teletina? Od jarca, teleta ili ovce?", glasilo je sljedeće pitanje.

"Od jarca! Jarac kad pravi teletu bebu dobije malo jagnje", objašnjavala je Aneli, dok se voditelj valjao od smijeha, kao što se može i vidjeti na snimku.

"Kako se zove mladunče konja i kobile?", glasilo je pitanje na koje je Aneli odgovorila:"Poni", a kada su je pitali kojih je životinja mladunče jagnje, rekla je:

"Ovce i bika", odgovorila je Aneli.