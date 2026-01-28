Logo
Biznismen pronađen mrtav u automobilu: Na izborima bio kandidat za poslanika

28.01.2026

20:23

Jedna osoba pronađena je danas mrtva u automobilu u naselju Veternik u Prištini.

Kako prenose mediji, riječ je o biznismenu iz Đakovice Hekuranu Hodži, koji je na izborima 28. decembra bio kandidat za poslanika na listi Alijanse za budućnost Kosova (ABK), inače stranke čiji je predsjednik Ramuš Haradinaj.

беба

Svijet

Svako novorođenče u Americi dobija 1.000 dolara

Slučaj je za Reporteri potvrdio portparol Policije Kosova za region Prištine Enis Plana, koji je naveo da su policija i državni tužilac pokrenuli istragu o okolnostima smrti.

– Oko 15 časova primili smo informaciju da se u jednom vozilu u naselju Veternik u Prištini nalazi osoba bez znakova života. Smrt žrtve (muškarca) konstatovala je medicinska ekipa na licu mjesta. Policija, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započela je istragu o smrti i nastavlja sa preduzimanjem svih istražnih i forenzičkih radnji koje će pomoći rasvjetljavanju događaja i potpunom razjašnjenju okolnosti slučaja – saopštio je Plana.

Хрватска-Мађарска

Ostali sportovi

Hrvatska sa ivice ponora do polufinala EP

Istraga je u toku.

