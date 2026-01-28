Logo
Trebinje kao Venecija

Autor:

Bojan Nosović

28.01.2026

19:53

Foto: ATV

Vozačima u Trebinju poplavljena zadaje muke poplavljena ulica. I ne samo vozačima, voda ulazi i u trebinjske radnje.

Neko bi pomislio da su ovo kadrovi iz Venecije, nisu ovo je trebinjska glavna ulica kada se na nju sruči jači pljusak. Auta jedva prolaze, čamac bi lakše.

Na svu sreću, ovakvo stanje ne traje mnogo. Čim pljusak stane voda se povuče.

A valjalo bi da uđe u šahtove i slivnike, upravo je u njima problem svjesni su nadležni.

Сарајево

BiH

"Sarajevo safari" ne počiva na pravu, već na institucijama

"Moramo razumjeti da se radi o određenoj količini padavina. U vrlo kratkom vremenu očišćeni su slivnici, očišćena je bila oborinska odvodnja, ali jednostavno ne može da se apsorbuje, tako da se došlo do ideje da se urade i novi šahtovi i dodatni slivnici da se ubrza protok vode", rekao je Stevan Bekan, direktor JU Ekologija i bezbjednost Trebinje.

"Pokušaćemo sa jednim rješenjem, a to je dodavanjem linijskih rešetki na nekih četiri do pet mjesta u gradu gdje nam se pojavljuju problemi", rekao je Spasoje Radović, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Trebinje.

Ovakve probleme niko nije sanjao 2017. godine kada je rađena rekonstrukcija trebinjske glavne što je koštalo oko 350.000 maraka. Tadašnji a neki i sadašnji čelnici obećavali su modernu saobraćajnicu ali očito je da im na pamet nisu pali jaki pljuskovi ali ni mnogo novih ulica sa kojih se voda sliva na ovu glavnu.

Trebinje

