Kalabuhov posjetio opštinu Brod, sa Zečevićem o razvojnim planovima

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov posjetio je danas opštinu Brod, gdje je sa načelnikom Milanom Zečevićem razmotrio mogućnosti saradnje u pravcu razvoja ove lokalne zajednice.

Ruski ambasador rekao je da je impresioniran programom koji mu je iznio načelnik Zečević i perspektivama razvoja.

"Pričali smo o mogućnostima saradnje Broda i partnera iz Ruske Federacije, ne samo preko rafinerije koja radi ovde, nego možda i kreiranjem nekih novih mogućnosti razvoja saradnje u industriji, kulturi, humanitarnoj saradnji", rekao je Kalabuhov.

On je govorio i o mogućnosti da mladi ljudi studiraju u Ruskoj Federaciji.

Republika Srpska Cvijanović: Izuzetno važna posjeta Dodika Izraelu, tradicionalno dobri odnosi sa Srpskom

Kalabuhov je istakao da će u vezi sa bescarinskom zonom u Brodu, posredstvom kontakta sa privrednicima, trgovinskom komorom i nekim drugim regionalnim grupacijama, dogovoriti konkretan vid saradnje koji bi bio u smjeru razvoja industrije.

"Ruski investitori su vrlo zainteresovani za saradnju. Tokom posljednjeg sastanka dogovoreno je da se kreira posebna radna grupa za saradnju sa Republikom Srpskom. Privrednike iz Broda i iz drugih gradova Republike Srpske pozivam da se pridruže, uključe u rad u ovoj grupi", rekao je Kalabuhov.