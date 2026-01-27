Opština Bileća svečanom litijom obilježila krsnu slavu - Savindan

27.01.2026
12:12
Komentari:0
Svetom arhijerejskom liturgijom, svečanom litijom i lomljenjem kolača danas su Saborni hram Svetog Save u Bileći i opština Bileća proslavili krsnu slavu – Savindan.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, koji je podsjetio na značaj i primjer prvog srpskog Arhiepiskopa i utemeljivača Srpske pravoslavne crkve Svetog Save.
Nakon lomljenja slavskog kolača, biće održana i Svetosavska akademija, na kojoj će biti uručena priznanja zaslužnom pojedincu, kolektivu i sportisti opštine Bileća za 2025. godinu.
Svetosavska povelja opštine Bileća biće uručena prof. dr Petru Svorcanu. Svorcan, rodom Bilećanin, istaknuti je stručnjak, specijalista interne medicine, sa subspecijalizacijom iz gastroenterologije i hepatologije.
