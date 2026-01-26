Zahtjev za obilježavanje službenih vozila Doboja

Obilježavanje svih vozila gradske uprave. To je inicijativa dobojske opozicije upućena gradskim vlastima. Razlozi da se desetak službenih vozila koje koristi gradska uprava prikladno označe, su objašnjavaju, višestruki.

"Veće povjerenje građana , prvenstveno i to i jeste cilj, s druge strane imamo tu uštedu goriva, koja bi bila sigurno abnormalno velika", istakao je odbornik Liste za pravdu i red u SG Doboja Miroslav Borojević.

"U 3 sata kada završe poslove ključ ostave u gradskoj upravi i da ta vozila stoje na parkingu ne da se oni u njima vozaju privatno po ljetovanjima, zimovanjima, do pijace", kazao je odbornik, SDS u SG Doboj Stefljan Gavrić.

Ideja nije loša, ukoliko bi se realizovala, kažu Dobojlije. Kontrola bi bila bila veća.

"Trebalo bi, a zna se naša politika kakva je","Meni ne znači ništa njega vozi samo vozač i tako i tako","Pa trebala bi biti obilježena, bi trebala", kazali su.

Ona koja treba da budu označena, već jesu, odgovara prvi čovjek skupštine. Zakon, tvrdi, ne nalaže da oznaku nose sva vozila.

"Sva inspekcijska vozila moraju biti obilježena i ona su obilježena nema razloga da ne budu. Kao i u preduzećima, ne obilježava se vozilo direktora da se razumijemo", rekao je predsjednik Skupštine grada Doboja Zoran Blagojević.

Ranije su podsjeća opozicija gradska i republička preduzeća obilježila svoja vozila. Kako će da postupi grad, odgovoriće im nakon što se obrate pisanim zahtjevom.