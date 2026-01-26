Procvjetale visibabe u Novom Gradu

Izvor:
U Novom Gradu su procvjetale visibabe, prvi vjesnici proljeća.
Nije rijetkost da se visibabe pojave u januaru kada dođe do rasta temperatura, a ova otporna biljka ponekad cjeta i dok su temperature u minusu.
Visibaba je višegodišnja biljka koja raste iz lukovice, a u narodu je poznata kao prvi vijesnik proljeća.
Kalendarski proljeće počinje 20. marta.
