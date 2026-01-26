Logo
Large banner

Procvjetale visibabe u Novom Gradu

Izvor:

SRNA

26.01.2026

17:38

Komentari:

0
Висибаба
Foto: Zemaljski muzej

U Novom Gradu su procvjetale visibabe, prvi vjesnici proljeća.

Nije rijetkost da se visibabe pojave u januaru kada dođe do rasta temperatura, a ova otporna biljka ponekad cjeta i dok su temperature u minusu.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: "Silos" sistemski organizovano mučilište za Srbe – da se ne zaboravi, da se ne ponovi

Visibaba je višegodišnja biljka koja raste iz lukovice, a u narodu je poznata kao prvi vijesnik proljeća.

Kalendarski proljeće počinje 20. marta.

Podijeli:

Tagovi:

Visibaba

Novi Grad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Уставни суд БиХ објавио меритум одлуке о бившој Влади Српске

Republika Srpska

Ustavni sud BiH objavio meritum odluke o bivšoj Vladi Srpske

2 h

0
Додик: "Силос" системски организовано мучилиште за Србе – да се не заборави, да се не понови

Republika Srpska

Dodik: "Silos" sistemski organizovano mučilište za Srbe – da se ne zaboravi, da se ne ponovi

2 h

1
Помјерен рок за именовање чланова бирачких одбора

BiH

Pomjeren rok za imenovanje članova biračkih odbora

2 h

0
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

Svijet

Zaharova: Zabrana ruskog gasa je odricanje od slobode

2 h

0

Više iz rubrike

Водостај Босне у Добоју у порасту

Gradovi i opštine

Vodostaj Bosne u Doboju u porastu

2 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Gradovi i opštine

Očekuje se povećani protok Drine

3 h

0
Копривица: Вода се повукла, ситуација стабилна

Gradovi i opštine

Koprivica: Voda se povukla, situacija stabilna

10 h

0
Проглашена ванредна ситуација због бујичних вода у Источној Илиџи

Gradovi i opštine

Proglašena vanredna situacija zbog bujičnih voda u Istočnoj Ilidži

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

19

27

Dodik na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma pozdravljen velikim aplauzom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner