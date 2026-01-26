Koprivica: Voda se povukla, situacija stabilna

Izvor:
SRNA
26.01.2026
09:40
U Republici Srpskoj voda se povukla sa poplavljenih područja i situacija je stabilna, izjavio je Srni načelnik Odjeljenja za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje Republičke uprave civilne zaštite Bojan Koprivica.
Koprivica je rekao da su pripadnici Republičke uprave civilne zaštite jutros obišli sva područja u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu koja su sinoć bila ugrožena i da se voda povukla.
On je napomenuo da je sinoć bila ugrožena Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu, ali je blagovremenom i uspješnom intervencijom Opštinske uprave, vatrogasaca, Republičke uprave civilne zaštite i menadžmenta Bolnice sve stavljeno pod kontrolu tako da nije bilo veće štete.
Koprivica je rekao da su se u Trebinju usljed obilnih padavina pojavili bujični potoci, ali da ništa nije bilo alarmantno.
Kako je pojasnio, vatrogasci su otvorili nekoliko šahtova u i situacija se u gradu stabilizovala.
Načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović sinoć je proglasio vanrednu situaciju zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom.
