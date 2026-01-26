Logo
Koprivica: Voda se povukla, situacija stabilna

SRNA

26.01.2026

Копривица: Вода се повукла, ситуација стабилна
Foto: Opština Istočna Ilidža

U Republici Srpskoj voda se povukla sa poplavljenih područja i situacija je stabilna, izjavio je Srni načelnik Od‌jeljenja za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje Republičke uprave civilne zaštite Bojan Koprivica.

Koprivica je rekao da su pripadnici Republičke uprave civilne zaštite jutros obišli sva područja u Istočnoj Ilidži i Istočnom Novom Sarajevu koja su sinoć bila ugrožena i da se voda povukla.

On je napomenuo da je sinoć bila ugrožena Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu, ali je blagovremenom i uspješnom intervencijom Opštinske uprave, vatrogasaca, Republičke uprave civilne zaštite i menadžmenta Bolnice sve stavljeno pod kontrolu tako da nije bilo veće štete.

Koprivica je rekao da su se u Trebinju usljed obilnih padavina pojavili bujični potoci, ali da ništa nije bilo alarmantno.

Kako je pojasnio, vatrogasci su otvorili nekoliko šahtova u i situacija se u gradu stabilizovala.

Načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović sinoć je proglasio vanrednu situaciju zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom.

