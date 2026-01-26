Prevoznici u Crnoj Gori blokiraju Luku Bar

Udruženje međunarodnih prevoznika tereta Crne Gore blokiraće danas u podne teretni saobraćaj na granicama i u Luci Bar, zahtijevajući hitnu reakciju nadležnih na dugogodišnje probleme sa kojima se suočava sektor drumskog transporta.

Protest će, prema najavama, trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva.

Udruženje će, prema ranijim najavama, trajno parkirati kamione na proširenjima u blizini više graničnih prelaza i početi blokadu prolaza za sve vrste teretnih vozila.

BiH U podne počinju blokade: Ugroženo 17 miliona potrošača

Predstavnici Udruženja su kazali da će blokadu najviše osjetiti marketi i benzinske stanice, jer se obustave prometa odnose i na namirnice i gorivo. Putnici i oni koji prevoze lijekove, životinje, eksploziv i oružje saobraćaće nesmetano tokom protesta.

Prevoznici blokade organizuju jer traže izmjene visine akcize čiji povrat dobijaju po litru goriva, brži povrat poreza na dodatnu vrijednost (PDV), duži rad graničnih carinskih i fitosanitarnih inspekcija, promjene ETIAS-a i beneficirani radni staž.

Obustava prometa je i dio regionalnog protesta prevoznika tereta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka – rada profesionalnih vozača u zemljama Šengena na najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci.

Uprava policije odobrila je proteste prevoznika na 72 sata, odnosno do četvrtka u podne.