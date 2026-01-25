U razmaku od samo pet dana dvoje d‌jece od 12 i 13 godina, u Zagrebu, pretrpelo je nepovratno oštećenje vida zbog igranja s laserskim uređajima koje su dobili na poklon.

Uoba slučaja snažna laserska zraka uzrokovala je trajno razaranje živčanog tkiva mrežnjače, ostavljajući d‌jecu s vidnom funkcijom na samo jednom oku do kraja života, prenosi Portal zdravlje.

Laserski uređaji kupljeni su preko interneta, a bili su označeni specifikacijom koja nije odgovarala nijednoj važećoj međunarodnoj klasifikaciji lasera.

Uređaj snage 100 mW, kakav je koristilo jedno od d‌jece, višestruko premašuje sigurnosne pragove. U medicini se takva snaga koristi isključivo pod strogim nadzorom za namjerno spaljivanje bolesnog tkiva. Oftalmologinja Mirjana Bjeloš upozorava da mrežnjača d‌jeteta nema sposobnost regeneracije, a oštećenja nastala u ovoj fazi razvoja trajno ograničavaju d‌jetetovo obrazovanje, buduću profesiju i kvalitetu života, prenosi Jutarnji list.