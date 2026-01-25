Logo
Oglasila se policija o drami u Gacku

Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима
Foto: ATV

Trebinjska policija brzom reakcijom pronašla je državljanku Rumunije koja se izgubila na području opštine Gacko 24. januara 2026. godine.

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su zajedno sa drugim službama sa područja opštine Gacko 24. januara 2026. godine, brzom i detaljnom pretragom terene, oko 21,10 čas pronašli osobu inicijala E.M.C. koja je par sati ranije zatražila pomoć na besplatni broj telefona 122.

"Policijski službenici Policijske stanice Gacko su oko 18,10 časova zaprimili poziv upomoć od pronađene osobe.

Nakon pronalaska licu E.M.C. je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja „Prof. Dr. Savo Bumbić“ u Gacku.

O licu je obaviještena Služba za poslove sa strancima, terenska kancelarija Trebinje koja je policijske službenike obavijestila da navedeno lice ima izdatu potvrdu za azil od 23. januara 2026. godine, kao i da je prijavljena u Privremeno prihvatni centar U mjestu Ušivak, grad Sarajevo", saopšteno je iz policije.

O događaju je obaviješteno i Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da u predmetnom događaju nema elemenata krivičnog djela ni prekršaja.

