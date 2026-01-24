U Prijedoru održan Svetosavski sabor pjesme s Kosova i Metohije

Ovaj jedinstveni sabor dio je humanitarne turneje kojom je obuhvaćeno osam gradova Republike Srpske, a sva prikupljena sredstva namijenjena su za izgradnju Doma srpske omladine "Ljubav, vjera i nada" u Kosovskom Pomoravlju.

„Ideja Odbora da nakon Dnevnog centra podržimo 9. januar u Kosovskoj Mitrovici koga smo izgradili za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju izgradimo Dom srpske omladine „Ljubav, vera i nada“ za Kosovo i Metohiju u Kosovskom Pomoravlju gde žive negde oko 20.000 Srba mali procenat na osnovu na Albance nekih 6-7 odsto na procenat na albansko stanovništvo“, kaže Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.

U okviru programa nastupila je pjevačka grupa "Kamenički biseri" iz Kosovske Kamenice, kao i Udruženje za očuvanje tradicije iz Prijedora.

„Svi zajedno pesmom i igrom sa jednim istim ciljem da pokažemo humanost na delu da koračamo putem svetosavlja i pravoslavlja i da našoj omladini na Kosovu i Metohiji pružimo velelpni prostor u kome će da neguju pre svega svoj jezik, kulturu, svoju tradiciju i u kome će razvijati svoje talente i dečiju kreativnost“, kaže Jadranka Vasić, rukovodilac pjevačke grupe „Kamenički biseri“.

„Na ovaj način želimo da im damo podršku da sačuvaju našu tradiciju, da se bave tim na pravi način kako oni to samo znaju. U teškim uslovima koji su zaista jedinstveni i evo to je naš jedan skroman doprinos“, rekao je Željko Šormaz, direktor Udruženja za očuvanje tradicije.

Gradu Prijedoru uručena je zahvalnica za dugogodišnju podršku humanitarnim aktivnostima usmjerenim ka pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

„Grad Prijedor je uvijek tu za pomoć svima kojima je pomoć potrebna pogotovo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Ovo je samo jedan od projekata u kojima grad Prijedor učestvuje već duži niz godina sarađujemo sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji“, kaže Nenad Mejakić, zamjenik gradonačelnika Prijedora.

Prijedor je šesti grad u Republici Srpskoj u kojem je održan “Svetosavski sabor”, a završiće turneju ovog vikenda, u Laktašima i Bratuncu. Sponzor Sabora je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vlade Srbije.