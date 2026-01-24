Trebinjci otvaraju Svetosavski bal u Beču

Trebinjci jedva čekaju da pokažu kako se čuva i prenosi kultura. Posljednji detalji dotjeruju ovdje, jer sljedeći aplauz čeka ih u Beču, na Svetosavskom balu, gdje će grad na jugu Srpske predstaviti svoju tradiciju kao prvi grad partner ovog svečanog događaja.

"Predstavićemo se spletom igara gradskih, imamo Srpkinjicu, Srpski kadril i mnoge elegantne pokrete. Drugačiji stil od same Hercegovine. Što jeste s jedne strane jako izazovno, a ujedno i životna prilika da se učestvuje na ovakvom balu", kaže Borko Ćorluka, umjetnički rukovodilac KUD-a „Alata“ Trebinje.

"Jedom u životu dobije se ovakva prilika. Spremi smo i ako Bog dan ubrzo idemo", rekao je Nebojša Ratković, predsjednik ANI „Jovan Dučić“ Trebinje.

Na balu u Beču učestvovaće oko 90 članova kulturno umjetničkih društava sa juga, kao i Gradski hor Trubudnia. Svaki korak prati budno oko Svetozara Krstića.

"Igrači iz Trebinja će da otvore bal. Imaju starogradske igre, kadril i na kraju kolo. Oni će ostaviti svoj utisak i pečat ovom Svetsavskom balu. Bal datira iz 1846 godine, ima dugu tradiciju i ovo je prvi put da se Trebinje predstavlja", kaže Svetozar Krstić, umjetnički direktor Svetosavskog bala u Beču.

Osim kulturnog bogatstva, u Beč putuju i trebinjski privrednici. Akcenat je na turizmu, energetici i poljoprivredi. Cilj je predstaviti privredni potencijal.

"Iz svih ovih oblasti biće određeni broj privrednih subjekata koji će se direktno predstaviti u Beču, ali isto tako određeni broj privrednih subjekata koji nisu u mogućnosti direktno da prisustvuju svečanosti, ali ćemo kroz njihove promotivne materijale koje su poslali iskoristiti priliku da prikažemo njihovu ulogu u privrednom životu grada Trebinja", rekao je Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja.

Zaigraće Hercegovci i čuveni Srpski kadril, koji je davne 1846. godine prvi put izveden na Svetosavskom balu u Beču. Sve ovo odigraće se 6. februara pod krovom veličanstvene palate Hofburg. Bal organizuje Srpski centar u Beču i predstavništvo Republike Srpske u Austriji.